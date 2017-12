Marea Brava

* El Diputado Federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, no quiso renunciar a su bono que se otorgó el mismo en la cámara de diputados del Congreso de la Unión….. SU EXCUSA ES QUE SON SUS AHORROS, Y quiere ser Alcalde de Cajeme. Imagínense que no hará el dia que por circunstancias del destino se diga que ya es el candidato; Una vez logrado el triunfo, seria para puro despojar a los cajemenses de lo poco que tenemos. Una pregunta…. ¿Por qué se fue a vivir a Guadalajara?…. ¿Qué aquí no están sus raíces como ciudadano cajemense?…………………

* ACA EN CAJEME, LA DENIS NAVARRO ANDA MUY MAL. Se le olvidan sus responsabilidades por andar en campaña por varios sectores del municipio de Cajeme. No deben olvidar que es la que reparte lo que tiene en Desarrollo Social Municipal a todos los necesitados, pero se olvida de algunos trámites importantes que debe realizar para destacar mejore resultados de la administración de Faustino Félix Chávez. Creo aquí hay una traición muy clara contra el edil para lograr que su padrino político sobresalga en sus acuerdos políticos, en los cuales al parecer va ella en el paquete……………..

Eduardo Flores

Todo México quiere que ya no realices transacciones con el BANCO CITY BANAMEX, ello ante la amenaza de Donal Trump, de elevar impuestos a las empresas que quieran invertir en México, como ya lo hizo contra algunas que se retiraron y otras que se encuentran en proceso de cancelar sus proye3ctos en México ante esta amenaza de incrementarles sus impuestos. Aquí lo que se debe hacer es no realizar transacción alguna con Citybanamex, el cual es de su propiedad y hagamos esto para que también se retire de nuestro país. Hay que responder con dignidad e inteligencia y tampoco re3alizar compras en Wualmart. Hay que recordar que canceló la construcción de la planta Ford en San Luis Potosí y por ello hay que empezar a que quebré su Banco CityBanamex y se lo lleve a donde le den espacio a sus humillaciones a este gringo pendejo……… Se mirara mejor devolviendo esa bicoca que le entregaron en la Cámara de Diputados, porque la gente está opinando de usted de una manera ofensiva por esos pocos centavos que dice usted ahorró. La gente está más despierta mi Abel y ahorita solamente puras aberraciones ha realizado contra la sociedad mexicana con la aprobación de incrementos y reformas de leyes que solamente han venido a perjudicar el bolsillo de todos los mexicanos. Todos o no todos los cajemenses te creen RAMBO, porque aseguran que usted puede acabar con la inseguridad que se vive en Cajeme, y eso ni yo lo creo,. A no ser que tenga un as bajo la manga para eliminar esta discordia que se vive sin tregua en nuestro municipio….. SON PURAS PROMESAS QUE JAMAS PODRA CUMPLIR SI LLEGA A SER ALCALDE DE CAJEME……………… DE LENGUA COMO UN PLATO…………….. La Ley de Seguridad Interior traerá muchos problemas a la soberanía de los estados de la República Mexicana. Son cientos de miles de abogados los que se encuentran analizando esta ley que viola el artículo 21, 29 y 89 de nuestra constitución, pero eso les vale un sorbete a nuestros senadores de la república, ellos quieren proteger el próximo proceso electoral que se avecina con una marcada estrategia de fraude electoral que se avecina………. Veo a los militantes del PRI Cajeme, entregándose en cuerpo y alma por una simple despensa de 300 pesos, que es lo que más o menos costara el voto de todos los ciudadanos que estarán entregando en unas bolsas tipo morral a todos los paleros del PRI… ¿Qué le pasara a esta gente que vende su dignidad por una simple despensa?. ¿Qué no se darán cuenta que les están heredando a sus hijos un país lleno de miserias y de violaciones a sus derechos humanos?……

