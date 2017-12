Politica Regional

Fuerte la versión de que el Beltrones seria nombrado como nuevo Secretario de Gobernación, y no porque Osorio Chong vaya a ir a coordinador la campaña de Mead, sino porque se iria a casita tras colmarle la paciencia a Peña Nieto… Sobre el Premio Nacional al Alcalde Faustino Félix, por ejemplo, hace dias se cumplió un año del exitoso servicio de recolección de basura en coordinación con una empresa privada, también gran logro del titular de Imagen Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón… Hay la posibilidad de que Félix Chávez, pueda solicitar la reelección como candidato a la Alcaldia, de lo que también se esta manejando en Hermosillo con el Maloro, no ser las cosas asi, el Tino tiene excelentes propuestas en las personas de Armando Alcalá y Marcelo Calderoni… Aracely Martinez, dice: ¡Ah! qué bárbaros. Sigue a todo lo que da la campaña negra contra Chuy Félix. A las fuertes declaraciones iniciadas por el “panista” Carlos “El Kala” Castro, ¿Quién seguirá? No se necesitan dos dedos en la frente para saber quién está detrás

Tras el registro de José Antonio Medad ayer en Insurgentes Norte, como precandidato presidencial, de inmediato empezó a correr fuerte la versión de que el sonorense Manlio Fabio Beltrones seria nombrado como nuevo Secretario de Gobernación, y no porque Miguel Angel Osorio Chong vaya a ir a coordinador la campaña de Mead, sino porque se iria a casita tras colmarle la paciencia a Enrique Peña Nieto.

Asi, ayer domingo en el “Templo Mayor” del diario Refoma, se dice que en la reunión de todo el gabinete presidencial en Los Pinos, el unico que faltó que Osorio Chong, quien trató de justificar su ausencia que dizque porque a la hora de la reunión convocada por el Presidente, él sostenia “importante” de reunión de emergencia por las explosiciones del Popocatepel, pero lo balconearon conque esa reunión habia sido en dias pasado.

Peña Nieto, muy molesto –dicen otras fuentes politicas–, lo metió a la congeladora y es cuestión de dias para que le pida la bola y darle las gracias, y que invitaria a Beltrones a hacerse cargo de Gobernación, pero no solo eso, sino que tras bambalinas coordinaria u operaria la campaña de Mead, pero hay que ver si el coraje se le baja al del copetito y de marcha atrás, pero asi andan las cosas allá en la gran urbe azteca, donde este 7 de diciembre, el alcalde Faustino Félix Chávez un Premio Nacional del Instituto Nacional para el Federalismo por la mejora de sus capacidades y el desempeño de sus funciones.

Un gobierno municipal muy transparente sobre todo en el aparato administrativo, de gobierno y de finanzas, pero como me decia un regidor priista el pasado viernes, que este reconocimiento es para todos los funcionarios, sobre todo los del primer nivel, porque sin el trabajo de elllos el Premio Nacional hubiese sido dificil, bueno, el mismo Félix Chávez asi lo reconoce, por ejemplo, hace dias se cumplió un año del exitoso servicio de recolección de basura en coordinación con una empresa privada, gran logro del titular de Imagen Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón.

En en el rubro de finanzas, igual, extraordinario manejo del tesorero Rogelio Bours Luders, como bien nos decia el pasado viernes en la cafeteria del Yori Inn, su tio Enrique Luders Ricaud, también brillante ex tesorero en la admnistración municipal de Don Faustino Félix Escalante, y durante los seis meses de administración de Don Sergio Gastélum de la Vega, quien el mismo viernes en el San Jorge, reconocia el trabajo del actual tesorero, y en cuanto al aspecto de gobierno, pues ni que decir del gran trabajo politico, claro y transparente, de Armando Alcalá Alcaraz, como Secretario del Ayuntamiento.

A quien también hay que reconocer por su transparente y activo trabajo como Regidores, es a Rolando Cruz Miranda y al Ing. Fernando Millán Harrison, quien por cierto ha venido siendo felicitado porque en el Congreso Estatal Ordinario de la CTM, fue electo como Tercer Secretario General Adjunto de la Federación de Obreros y Campesinos de Sur de Sonora (CTM), al lado de su amigo Javier Villarreal Gámez, lo que indica o demuestra que Fernando ha venido trabajando muy fuerte al lado de sus representados, como también lo hizo en su tiempo Toño Valdez Villanueva.

Por cierto que el pasado viernes a mediodia estando un servidor en la mesa del café en en San Jorge con Don Sergio Gastelum, Federico Dabdoub y Manuel Cadena, llegada lugar el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, sentándose ahi unos minutos mientras llegaba el dirigente cetemista Fernando Millán y varios secretarios generales de diversos sindicatos para una reunión privada, y el sábado, el lider cetemista decia que se estará muy al pandiente para que las empresas cumplan con la entrega de los aguinados.

Ah, siendo Millán muy mencionado para una candidatura al Congreso Local al igual que Armando Alcalá y Marcelo Calderoni, y entre quienes estuvo en esa reunión estaba Manuelito Montaño, del Sindicato de Trabajadores de la Via Publica (CTM), quien por cierto en su perfil de Wasapp, viene ya un logotipo de “precampaña” de Abel Murrieta Gutiérrez, obvio, para la alcaldia local, como también Ricardo Bours Castelo ya colocó algo similar en su perfil, pero a favor de José Antonio Mead, aunque mas delante también podria insertar el Abel, a la alcaldia local.

Por rumbos de Esperanza, el Lic. Pedro Mejia Mejia, no da señales de vida en cuanto a su retorno a la politica tricolor, aunque hace bien, al tiempo, pero lo que empieza a tomar fuerza, es la posibilidad de que Faustino Félix Chávez, pueda solicitarle a su partido, la posibilidad de buscar la reelección como candidato a la Presidencia Municipal, de lo que también se esta manejando en Hermosillo en cuanto al alcalde Manuel Ignacio Acosta, y en el caso de Cajeme, no ser las cosas asi, el Tino tiene excelentes propuestas en las personas de Armando Alcalá y Marcelo Calderoni.

Y desde Los Angeles, en sus “Expresiones” de ayer, Aracely Martinez, dice: ¡Ah! qué bárbaros. Sigue a todo lo que da la campaña negra Todos Unidos contra Chuy Félix. A las fuertes declaraciones iniciadas por el “panista” Carlos “El Kala” Castro Franco, le siguieron las de Ana Luisa Aguilar y las del ex regidor, el profesor Pedro Contreras. ¿Quién seguirá? No se necesitan dos dedos en la frente para saber quién está detrás. En el mensaje se nota muy claro.

Las declaraciones de estos tres personajes llevan como fin apoyar a Gustavo Almada para que sea el candidato del Frente Ciudadano por México, y dejar de lado a Rafael Delgadillo, el candidato del dos veces alcalde, Jesús Félix Holguín. Qué lástima que los del Frente no hayan podido sentarse, negociar con todas las partes y lograr un consenso en torno a un candidato a la Alcaldía. Entendemos que no es tan fácil porque requiere tiempo y trabajo.

En lugar de eso se fueron por la vía fácil y decidieron lanzar una campaña negra contra Chuy Félix. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no le echemos la culpa a Almada sino la responsabilidad cae en personajes que se prestan a hacer declaraciones en contra de Félix Holguín. No creemos que Almada y su gente les hayan puesto una pistola. Los que se prestan a la campaña contra Félix Holguín se mueven por intereses de mayor peso. Quizá alguna promesa de una regiduría o un puesto en la administración que podría encabezar el Frente, o algún contrato.

La pregunta elemental es por qué si estaban tan dolidos contra Félix Holguín, se esperaron hasta este momento para lanzar toda su furia. Eso de esperarse años para hacer una denuncia, solo se justifica en las víctimas de abusos sexuales pero no de los políticos que no dan paso sin guarache. Así como hemos criticado la campaña negra contra Almada, lamentamos la campaña en respuesta a dicha estrategia de drenaje. Que no se les olvide que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el más dañado ha sido el PAN. Lo que llama la atención es que el líder estatal del PAN, David Galván permanezca impasible cruzado de brazos como si nada pasara mientras en Cajeme los panistas se tiran con todo.