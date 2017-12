Marea Brava

* YA APARECIO CON José Antonio Meade, Antonio Astiazaran, aspirante a la candidatura al Senado de la República. A lo mejor ya amarró los burros con su tocayo y el Pano Salido ni cuenta se da y sigue con su peregrinar por todos los rincones de Sonora, para que le den esta oportunidad tan esperada por él.

CON LA POSIBLE LIBERTAD DE GUILLERMO PADRES ELIAS y en medio del enrarecido ambiente político que vive Sonora hoy en día, hay preocupación en todos los actores, porque el PRI se encuentra en una posición poco favorable frente a los votantes de este partido, por esta omisión tan burda que hizo la Procuraduría General de la Republica PGR, al no apelar en tiempo y forma por la decisión de otorgar un amparo que facilita la libertad de Padres Elías.

Mucha molestia ha causado entre la militancia priista y resto de los sonorenses; conocer la noticia de esta descabellada decisión, la cual se dice, fue orquestada y armada por el PRI-Nacional; ordenes de la superioridad de la familia priista que impera por todo el país. Todos se encuentran muy decepcionados del actual gobierno que encabeza las mayorías, pues se podría esperar todo, menos que se traicionara a la sociedad sonorense.

CON ESTA DECISION EL PRIISMO CAJEMENSE, se encuentra totalmente decepcionado contra sus dirigentes de partido, pues nunca pensaron en recibir una bofetada de tal magnitud.

Hoy son la burla de muchos ciudadanos, y porque no decir de militantes panistas, quienes ya festejan la libertad de su emperador, para que otros paguen la culpa de otros… Como siempre, al perro más flaco le cargan la culpa………… DONDE QUIERA SE CUECEN HABAS…

José Antonio Meade, ex Secretario de Hacienda, ya es el candidato oficial a la Presidencia de la Republica. Persona poco conocida, pero con mucha influencia y respeto en el círculo rojo, principalmente entre el sector empresariado.

El PRI se mantiene en una posición poco favorable frente a los votantes con tantas reformas que le han hecho bastante daño a los mexicanos. Principalmente en el alza a los combustibles, lo cual fue decisión de Antonio Meade y más adelante será decisión de los votos mexicanos que gane el candidato oficial del tricolor……………. HABER SI HAY VOTO DE CASTIGO……………

YA APARECIO CON José Antonio Meade, Antonio Astiazaran, aspirante a la candidatura al Senado de la República. A lo mejor ya amarró los burros con su tocayo y el Pano Salido ni cuenta se da y sigue con su peregrinar por todos los rincones de Sonora, para que le den esta oportunidad tan esperada por él…

MEADE es la viva imagen de la continuidad del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y entreguismo que ha malgobernado el país desde la creación del PRI en 1946………………..

SE VENTILA QUE LA PGR, podría iniciar una investigación de fondo contra las diversas corporaciones policiacas que operan por todo Sonora, pero así mismo se rumora que también algunos periodistas están en la mira de esta dependencia federal, ya que algunos cuentan con sospechas de mal uso de sus funciones de Libertad de Expresión. “Sería muy lamentable que alguno de mis compañeros se vea ligado con la delincuencia organizada”…

Si sé, que algunos han sido denunciados ante la PGR, por acusaciones mal escritas contra las diversas corporaciones policiacas, a los cuales se les involucra ser parte de los grupos que pelean la plaza…

Además trascendió que todos los vehículos que portan leyendas de PRENSA serán sujetos a una investigación federal, ya que se han detenido a algunos que se hacen llamar periodistas con drogas y armas en su poder…

CAIGA QUIEN CAIGA, La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, no responderá por este tipo de personas de dudosa reputación…………….

Yo en lo personal he sido testigo de cómo los elementos de la SSPM en Cajeme se fajan los pantalones enfrentando a grupos delictivos que deambulan por calles de la ciudad y ha sido un éxito la detención de algunos malhechores. Esperemos y los Federales que llegaron a Cajeme ataquen con todo los focos rojos de envenenamiento de jóvenes adictos a las sustancias prohibidas en apoyo de la SSPM… ESPEREMOS LOS RESULTADOS………..

