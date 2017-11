¡Se sirven en Sonora con la cuchara grande pide gobernadora 5500 millones de pesos mas al congreso para 2018, el año pasado también le autorizaron otros 5000 millones!

* ¿A donde se van tantos millones?, ya hay dudas en el congreso, hasta los del PRI desconfían, crece cada día mas la desconfianza en el manejo de los recursos públicos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- De veras amigos lectores que no es por jorobar en contra de la gobernadora, ni por ayudar a otros afortunadamente no le merezco ni tan siquiera un vaso de agua a la gobernadora, pero la gran verdad hay que decirla, esta creciendo ya en sonora una gran desconfianza y ya hay demasiadas dudas.

¿Que es lo que esta pasando con las finanzas del estado?, ¿A donde se están llevando tantos millones de pesos?, el año pasado la gobernadora le pidió al congreso de Sonora mas de 5000 millones de pesos mas de deuda, se los aprobaron, este año hace lo mismo de los 64000 mil millones de pesos para el presupuesto del 2018 todavía a parte esta pidiendo al congreso otra vez se endeude Sonora con otros 5500 millones mas para el 2018.

¿Que pasa pues en Sonora para que tantos millones?, si en el estado nunca hay dinero para nada, a todo mundo le deben y no les pagan a veces pensamos que como la gobernadora ya se dio cuenta que a Guillermo Padrés no le hicieron nada por tantos millones que se llevo pues a lo mejor esta pensando en hacer lo mismo, la gran verdad que cochinero es la política en Sonora y en México y ahí están las pruebas, no tienen llene sus gobernantes, siempre quieren mas poder y mas poder, mas dinero y mas dinero a costillas del pobre pueblo que ya esta hasta la madre de tanta corrupción, y si no al tiempo amigos lectores.