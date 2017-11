Politica Regional

Y el ganador es… Luis Videgaray. Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y del Congreso del Trabajo, expresó que aunque no lo necesite la central obrera respaldará a Meade porque es el “candidato de la esperanza” de los trabajadores de México… La CTM, el sector obrero del PRI, respaldó la aspiración de José Antonio Meade, como abanderado del tricolor a la Presidencia de la República en los comicios de 2018, estando presente en tan importante evento, el cajemense y dirigente estatal de esa central obrera, Javier Villarreal Gámez, apenas reelecto el pasado sábado en el Congreso Estatal Ordinario… Tras afirmar que su esposo Guillermo Padrés Elías pronto dejará la cárcel para llevar su proceso judicial en libertad, Iveth Dagnino emitió ayer temprano en twitter una advertencia: “Tendrán que disculparse con nuestra familia”… Habiendo nacido en Pótam en 1900, Maximiliano “Machi” López fue un líder honesto y comprometido con las causas de los más pobres; se destacó por haber sido creador de sindicatos agrarios en el sur de Sonora y aun se le recuerda

Por sus errores, Luis Videgaray parecía destinado al ostracismo político, pero no fue así y a cambio de eso el presidente Peña Nieto lo convirtió en secretario de Relaciones Exteriores y le dio la confianza para que fuera él quiern preparara la llegada de José Antonio Meade a la candidatura del PRI por la presidencia de la República.

Un poder que pocos han tenido,ni siquiera en la otrora poderosa CTM o en liderazgos tradicionales del PRI se le había dado a alguien tanto poder como para perfilar al candidato presidencial, bueno, esta central obrera, que es la numero del pais, fue ayer a media mañana la primera en felicitar a Meadde manera personal, enviándonos fotos oportunas el amigo Javier Villarreal Gámex en exclusiva

Videgaray lo tiene pese a sus errores políticos garrafales, porque al final de cuentas lo importante es la amistad, la cercanía en el círculo más íntimo de poder, donde se mueven los descendientes de funcionarios, repreentantes de grandes empresa y miembros del grupo Atlacomulco, que apuesta ahora por un candidato cuya mayor virtud es ser miembro de ese grupo y no ser un político tradicional del PRI.

Y asi fue ayer, la CTM vuelió por sus fueros: llamando a José Antonio Meade “el candidato de la esperanza”.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y del Congreso del Trabajo, expresó que aunque no lo necesite la central obrera respaldará a Meade porque es el “candidato de la esperanza” de los trabajadores de México. Y ofreció que en los 32 estados del país la organización realizará actos masivos en favor del PRI y de su candidatura.

La CTM, el sector obrero del PRI, respaldó la aspiración de José Antonio Meade, como abanderado del tricolor a la Presidencia de la República en los comicios de 2018, estando presente en tan importante evento, el cajemense y dirigente estatal de esa central obrera, Javier Villarreal Gámez, apenas reelecto el pasado sábado en el Congreso Estatal Ordinario.

Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y del Congreso del Trabajo, expresó que aunque no lo necesite la central obrera respaldará a Meade porque es el “candidato de la esperanza” de los trabajadores de México, ofreciendo que en los 32 estados del país la CTM organizará actos masivos en favor del PRI y de su candidatura.

En su oportunidad, Meade Kuribreña destacó el aporte del sector obrero al desarrollo de la nación, porque cada vez que México ha necesitado a los trabajadores ahí han estado para apoyar a su país y ante las arengas de respaldo, el ex funcionario federal pidió a la CTM que lo adopte como un cetemista, y que los deje representarlos.

“Acompáñenme está esperanza que tenemos que construir todos juntos de construir un país mejor por medio de la productividad entre trabajadores y empresa. Les pido que me acompañen en este trabajo de seguir transformando a México. Gracias por su apoyo de corazón, estoy muy agradecido”, dijo muy emocionado el virtual candidato presidencial priista.

A los cetemistas, Meade les pidió que lo acompañen en anhelo de hacer de México una gran potencia, que implique para los mexicanos comida, sustento, vivienda, mejores oportunidades de vida y mejores espacios de productividad, por cierto, también la presencia en tan importante evento, del sonorense y lider nacional del STIRT (Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión), Ricardo Acedo Samaniego.

Recuerdan al Machi López a 64 años de su asesinato

Habiendo nacido en Pótam en el año 1900, Maximiliano “Machi” López fue un líder honesto y comprometido con las causas de los más pobres; se destacó por haber sido creador de sindicatos agrarios en el sur de Sonora. Dichos sindicatos fueron la base para el reparto de tierras efectuado por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, se recordó ayer temprano en la ceremonia luctuosa de un año mas de su crimen.

En la noche del 27 de noviembre de 1953 el “Machi” fue asesinado en medio de la espesa neblina que cubría a la ciudad. iLo asesinaron en su casa, hasta donde llegó un pistolero y tocó la puerta pidiendo ver al Machi. Cuando éste salió el visitante le descargo a quemarropa varios balazos de pistola.

Desde entonces, hace 64 años, cada 27 de noviembre acuden fieles a la memoria del gran líder campesino del Valle del Yaqui.

La regidora Gabriela Martínez Espinoza fue oradora en la ceremonia cívica y guardia de honor que el Ayuntamiento de Cajeme llevó a cabo en conmemoración del aniversario luctuoso número 64 de Maximiliano “Machi” R. López.

Asistieron a la conmemoración las hijas del líder, Ana María y Evangelina López Rodríguez; el mayor de infantería Javier Espinoza –en representación del 60 Batallón de Infantería–; Bernabé Arana Rodríguez; el subdirector de Educación Municipal, Irineo Valenzuela; el director de la escuela primaria Niños Héroes, Alejo Aragón; Fernando González, presidente de MORENA en Cajeme, entre otros funcionarios y familiares del “Machi” López.

Deberán disculparse con mi familia: Iveth Dagnino

Tras afirmar que su esposo Guillermo Padrés Elías pronto dejará la cárcel para llevar su proceso judicial en libertad, Iveth Dagnino emitió ayer temprano en twitter una advertencia:

“Tendrán que disculparse con nuestra familia”.

El mensaje de la esposa del exgobernador circuló ampliamente por redes sociales, donde tuvo comentarios de todo tipo, desde aquellos que se solidarizan con la famillia Padrés Dagnino a los que hacen burla del exgobernador y muchos que consideran inmerecida su liberación.