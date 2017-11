Asegura PESP a tres personas y un arma de fuego en Cajeme

Tres personas quedaron detenidas y un arma de fuego asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) al atender un reporte por personas armadas en la colonia Villas del Palmar.

Fue durante la noche de ayer cuando se atendió un reporte a través de C-4, donde se reportaba que en la calle Rehoyas de la colonia Villas del Palmar había detonaciones y personas armadas en un vehículo tipo pick up color blanco, al arribar al lugar oficiales de la PESP lograron la detención de Jesús “N”, José “N” y Aron “N”, además del hallazgo de un arma de fuego.

Las personas aseguradas se encontraban a un costado de un automóvil que cumplía con las características descritas, un pick up, color blanco, sin embargo al lugar arribó una persona señalando a uno de los sujetos como quien minutos antes había participado en un riña y lo había agredido a golpes haciendo una detonación.

Al revisar a las personas no se les encontró el arma, sin embargo en el lugar donde fueron sorprendidos por los policías encontraron en el suelo una pistola calibre .380, con cargador y un cartucho.

Debido a los hechos señalados, elementos de la PESP realizaron el aseguramiento de las personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.

Nota: Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. (Art. 13 del CNPP).