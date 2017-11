Marea Brava

* En este próximo proceso electoral, se escucha nada más la fuerza de la palabra de Claudia Pavlovich Arellano, Manlio Fabio Beltrones, Faustino Félix Chávez, Rogelio Díaz Brown, así como la de los Delegados federales del PRI, Diputados Locales del PRI, entre otros fuertes empresarios que mueven la economía de Sonora y de Cajeme… Sera cierto que el Diputado Federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez se quedará en la banca para el siguiente juego político del 2021?… ALGO ASI SE OLIA, porque en nada le ayudó al Lic. Abel Murrieta Gutiérrez haber pateado la casa de sus jefes (Gobierno), y ahora por malcriado, estará castigado políticamente hasta el 2021.

* LUEGO SE NOTA QUE HAY DIVISION EN EL PAN Y EN EL PRI… La insistencia de Carlos Kala Castro en medir fuerzas con Don Jesús Félix Holguín, es por instrucciones del grupo de los azules al que pertenece, los cuales no asimilan haber perdido el poder al interior del PAN-Cajeme. Este rezago los pone en la banca para una nueva oportunidad en el futuro, el cual se ve incierto para todos ellos porque nadie quiere ir a trabajar por el mínimo que autorizó Peña Nieto para todos… Ellos, no se quieren separar de la TETA, y la única forma de estar dentro, es llorar como los chamacos para que les toque algo y así dejar de hacer berrinches.

Ellos, no se quieren separar de la TETA, y la única forma de estar dentro, es llorar como los chamacos para que les toque algo y así dejar de hacer berrinches… POR EL LADO DEL PRI, se vive una cosa similar. Todos los rostros y figuras que trabajaron en las administraciones de Eduardo Bours y Ricardo Bours, parece que andan de vacaciones, porque por ningún evento político se les mira. PARECE QUE SE LOS TRAGO LA TIERRA.

En el buen sentido de la palabra periodística. Déjenme decirles que todo el priismo sonorense anda buscando sus adeptos por todos los rincones del estado para afianzar las fuerzas que ocupa el tricolor en este próximo proceso electoral, y así mantener el poder en los municipios que actualmente gobiernan.

LO DIGO Y LO SOSTENGO, LOS DOS PARTIDOS ESTAN DIVIDIDOS, Y VEREMOS COSAS PEORES…………………

¡CURIOSO CASO!, en el mes de agosto del año 2016, el Diputado Local Lic. Omar Guillen Partida, siendo Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, anunció en Cajeme el programa “Somos familia” el cual se extendería a todos los municipios de Sonora… La verdad no sé cómo quedó en los 71 municipios restantes con este programa, pero si les digo que en Cajeme le fue muy mal, porque jamás logró mantener unida ni a su misma familia.

Este programa contempló en su momento un fortalecimiento de unidad social y el recate de valores en el seno de las familias cajemenses y para todos en el estado, sin excepción de raza, credo o colores de partido…

A este pobre diputado le fue mal en su propio terreno, pues ni los de su misma sangre lo quieren ver por Cajeme… No sé si recuerdan que hace pocos días se inauguró el DR, VAGON por parte de nuestra primera autoridad, Lic. Faustino Félix Chávez. Lugar hasta donde llegó un TIO del Diputado Omar Guillen, para anunciarle al Alcalde que presentaría una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción por incumplimiento de un deber legal contra el diputado.

Cosa que sorprendió a más de cuatro de los ahí presentes, porque el señor es hermano de sangre del padre de Omar Guillen… CANDIL DE LA CALLE Y OSCURIDAD DE TU CASA…….

Estos dichos son buenos y caben cuando menos te lo esperas….. ¡Hay te hablan Omar!… Y ya recordé porque saliste huyendo de Palacio Municipal el día del desfile… No quisiste enfrentar a los medios por la acusación de tu tío Guillen… ¿Qué le harías?…

Esa chingada diputación en lugar de traerte superación de unidad y de rescate de valores en tu misma familia, solamente te dejará desgracias familiares… ¡NI MODO!, FALLO TU PROGRAMA, pero a lo mejor en el resto de los 71 municipios si te aceptaron este programa fallido en Cajeme……………… ¡Suerte a la próxima, gracias por participar!……………………

EL PRI Y LA CNOP, apoyan con todo la ilegalidad con que operan los UBER en Cajeme. Ayer pusieron al secretario general de la CNOP para que dijera tonterías a favor de los TAXISTAS de Cajeme… “Como CNOP, ya estamos trabajando en la restructuración de los grupos que pertenecen a esta filial del PRI, para ayudar en todo en el próximo proceso electoral del 2018, y así beneficiar a todos los taxistas con un equipo ecológico para reducir el gasto del combustible en sus unidades”, y a pregunta expresa de los reporteros sobre la ilegalidad con que operan los UBER, se concretó a decir una tontería sin sentido, cuando a otros se los llevan detenidos por evasión de pagos fiscales como contribuyentes…….. ¿Qué nos pasa?…………….

