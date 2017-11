Politica Regional

El Ex Gobernador Guillermo Padrés, a un paso de la libertad. La PGR ya no impugnó el mas reciente fallo judicial a favor del sonorense que lo autoriza a seguir su proceso en libertad, quedando absuelto en forma definitiva de delincuencia organizada, luego de que la Procuraduría General de la República no impugnó el amparo en el que se le suspendió dicho cargo… Luego de que se publicara en varios medios de comunicación la posibilidad de que quede absuelto del caso de delincuencia organizada y lleve su proceso legal en libertad, la gobernadora Claudia Pavlovich declaró que se encuentra molesta y extrañada… Reduce Estado presupuesto para inversión en Cajeme. El presupuesto solicitado por el Estado para el 2018 contempla $60 millones para sueldos de los funcionarios de primer nivel y sólo 40 mdp para inversión en Cajeme, afirmó el diputado panista Luis Serrato Castell, reiterando que desde el mismo Congreso Local no permitirá que le quiten recursos a Cajeme!

El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quedó absuelto en forma definitiva de delincuencia organizada, luego de que la Procuraduría General de la República no impugnó el amparo en el que se le suspendió dicho cargo.

La PGR tuvo 10 días hábiles para impugnar el amparo que, a inicios de este mes, un juez federal otorgó a Padrés Elías contra delincuencia organizada y lavado de dinero; pero no lo hizo.

La delincuencia organizada era el único delito que impedía a Padrés Elías llevar su proceso en libertad.

A partir de este viernes, la defensa del ex mandatario sonorense, que encabeza el despacho de Antonio Lozano Gracia, puede presentar su solicitud de sustitución de la prisión preventiva para enfrentar en libertad los procesos que tiene pendientes por lavado de dinero y defraudación fiscal.

En el juicio de Toluca, que instruye Guillermina Matías Garduño, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, Guillermo Padrés fue acusado originalmente de delincuencia organizada y lavado por 178 millones de pesos; ya sólo prevalece este último ilícito.

En la CDMX, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, que preside Guillermo Urbina Tanús, le instruye otro juicio por defraudación fiscal y lavado por 8.8 millones de dólares.

Para salir del Reclusorio Sur, donde permanece desde hace exactamente un año, Padrés Elías ahora sólo debe presentar por escrito a los dos jueces sus solicitudes de revisión y modificación de la medida cautelar.

Causa extrañeza a CP posible liberación de Padrés

Luego de que se publicará en varios medios de comunicación la posibilidad de que Guillermo Padrés Elías quede absuelto del caso de delincuencia organizada y lleve su proceso legal en libertad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano declaró que se encuentra molesta y extrañada.

La máxima mandataria de Sonora expresó que está situación se dio de una manera extraña e inusual por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Lo único que sé es lo que salió en los medios, no tengo mayor información, pero si es cierto lo que salió en los medios tanto nacionales como estatales me parece muy extraño” exclamó.

Dijo que no hará ningún llamado a la justicia federal y que la noticia causó gran sorpresa y molestia a su persona.

“Ningún llamado haré a las autoridades, solo estoy muy extrañada y molesta”, reiteró.

Fallece el exobispo Vicente García Bernal

El sacerdote Vicente García Bernal, quien fuera obispo de la diócesis de Cd. Obregón, dejó de existir hace unas horas.

García Bernal asumió el obispado de este ciudad el 24 de mayo de 1988, cargo para el que fue nombrado por el papa Juan Pablo II y donde permaneció alrededor de 13 años hasta que fue jubilado.

Posteriormente fue nombrado “Obispo Emérito” de la diócesis. Descanse en paz.

Reduce Estado presupuesto para inversión en Cajeme

De irregularidades como esa está compuesto el proyecto de presupuesto enviado por la gobernadora Claudia Pavlovich al Congreso local, comentó el legislador. Ese presupuesto, añadió, pretende endeudar a Sonora como nunca antes en la historia de esta entidad.

"Solicita la aprobación para adquirir un nuevo préstamo por 3 mil 400 millones de pesos y con ello superaría con mucho a las deudas contraídas en gobiernos anteriores".

“Solicita la aprobación para adquirir un nuevo préstamo por 3 mil 400 millones de pesos y con ello superaría con mucho a las deudas contraídas en gobiernos anteriores”, indicó el legislador quien estuvo acompañado por los regidores Joaquin Armendáriz y Sandra Luz Montes de Oca.

Criticó que el proyecto para el presupuesto del próximo año busque diferir el pago de 2 mil 100 millones de pesos a proveedores, como empresas que dan servicios o hacen obras y que al parecer etán relacionadas con empresarios allegados a altos funcionarios estatales.

Asimismo el Gobierno del Estado pide autorización para aumentar en 9.4% el número de plazas laborales asignadas al área de Gobierno, cuando debería pedirlas para áreas como Seguridad, Salud y Educación, indicó el también aspirante a la nominación panista al Senado.

Serrato Castel, quien tras la rueda de prensa viajó a El Quiriego y de regreso a Bacum, mencionó también que se busca eliminar el seguro al que tenían derecho los propietarios de automóviles al pagar placas y licencia de conducir.

También a los agricultores dañaría directamente el nuevo presupuesto que les cierra el acceso a los apoyos estatales si pagan el Impuesto de Remuneración al Trabajo Personal, destacó en presencia del dirigente local Rafael Delgadillo, quien por cierto fue informado que las tres páginas contra un personaje panista tuvieron un costo de $40 mil .

Ah, en la conferencia de prensa, Serrato Castell ha expresado antes su intención de ir en la fórmula de candidatos del PAN para el Senado de la República, de allí su gira de trabajo en Cajeme y otras que ha realizado en días recientes por varios municipios sonorenses, reiterando que desde el mismo Congreso Local no permitirá que le quiten recursos a Cajeme.