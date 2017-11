Marea Brava

* “El Kala” Castro y su grupo político del PAN al que pertenece sufren delirio de persecución por parte de Don Jesús Félix Holguín. Ni ellos pueden olvidar la traición que le jugaron en la campaña pasada a Chuy Félix, y ahora salen diciendo que este empresario hotelero les puede hacer un daño similar al que cometieron ellos en su contra. NO CABE DUDA QUE CUANDO LA CONSIENCIA NO TE DEJA EN PAZ, te pones el huarache antes de espinarte… Don Jesús callado se ve mejor… Una cosa sí es cierta, el futuro de este grupo político del PAN ya es incierto en este próximo proceso electoral…………….

* La Regidora de MORENA, Gabriela Martínez está interesada en que las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno se pongan a trabajar en serio por Cajeme y para ello, en sesión de cabildo el día de ayer, propuso una reunión extraordinaria para tratar este asunto tan importante para todos. El Alcalde Faustino Félix Chávez, en respuesta a su petición, le dijo que cabildo no tiene autoridad para exigir este tipo de apoyos a las autoridades, ya que las autoridades policiacas están poniendo todo de su parte para combatir a los diversos grupos delictivos que operan por nuestra región… LA INVITAN Y NO VA…………….

EN SESION ORDINARIA Y PUBLICA DE CABILDO se designó como ciudadano distinguido al Padre Rogelio López Román. Lo bueno que fue por unanimidad la votación entre todos los partidos políticos. Honor a quien honor se merece……………

INSISTEN LOS PARTIDOS DE OPOSICION una mejor seguridad para los cajemenses, pero no reconocen los logros que se han obtenido por parte de Seguridad Publica, los cuales, han sido varios por diversos puntos de la ciudad.

SE DICE QUE los retenes estarán a la orden del día por parte de las diversas corporaciones policiacas para evitar otra confrontación como la que se dio en días pasados en la comisaria de Providencia………

Según información recabada por medios de comunicación de la Paz Baja California, el Presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo de 20 años, fueron ejecutados este lunes pasado al ir conduciendo por la calzada Forjadores de Sudcalifornia frente al casino Caliente: En este lamentable hecho, salió lesionada su esposa y su hija de 18 años de edad; el vehículo que conducía el ahora ex presidente de la CEDH, acompañado de su familia, recibiendo una ráfaga de balas desde otro automóvil que los rebasó por su costado izquierdo.

Sobre estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delito de Homicidio Doloso y su Judicialización de esa entidad, inició la Carpeta correspondiente para realizar los peritajes necesarios… DONDE QUIERA ESTA EL MISMO PROBLEMA DE INSEGURIDAD…………..

Le dijo que cada jueves en el 60 batallón de infantería se dan reuniones estratégicas en privado para combatir al hampa y se le han hecho invitaciones a la REGIDORA y NUNCA ASISTE…… Así cómo pues?………………..

Por ahí me entere de algunos aspirantes a un puesto de elección popular que fueron denunciados ante la instancia que corresponde, donde podrían eliminarles toda su intención por ejercer campañas anticipadas antes de tiempo. Qué bueno que eliminen unos cuantos porque tenía temor de atropellar alguno de tantos que andan por las calles de Cajeme…

Una cosa sí es cierto, andan algunos hasta haciendo compromisos de campaña por las diferentes colonias del municipio, cuando los tiempos todavía no lo son…… ANDAN DESEPERADOS Y OTROS ANDAN PREOCUPADOS……….. ¿Verdad Kala Castro?…………………

