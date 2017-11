Politica Regional

En Cajeme tienen que unirse todos los sectores y alzar la voz, exigir a los gobiernos federal y del estado que apoyen más a este municipio que tiene todo para crecer, tiene agua, universidades, condiciones favorables, ya basta de apostarle todo al trigo, mejor busquen cultivos que generan más empleos, señala Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM… El Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, visitó las instalaciones de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, supervizando la barda perimental que se construye y escuchó de parte de su presidente Alejandro Robles Ruiz, los diversos programas que este organismo viene realizando… El Secretario General de la CTM Cajeme, Fernando Millán Harrison, dijo ayer el aumento de 8 pesos al salario minimo es significativo en relación a otros años pero que aun es insuficiente para cubrir las necesidades de la clase trabajadora, pero podrá servir como referencia para la organización obrera en su labor de revisión salarial, contractual y bonos de productividad, negociaciones que resultan clave para definir las percepciones de sus representados!

“Entiendo el logro de haber logrado crear màs de 60 mil empleos en dos años, como anunció la Gobernadora, pero la mayorìa de los empleos que hoy se generan son muy precarios… ése es el problema, la precarizaciòn del trabajo”, afirmó Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la Confederación e Trabajadores de México.

Y con los sueldos tan bajos que tienen muchos trabajadores, se deprimen, se endeudan, le deben a todo mundo y viven estresados, eso trae problemas de desintegración familiar, luego buscan la salida en adicciones y de allí pueden surgir problemas mayores como el suicidio, reconoció en plática con integrantes del Foro de Periodistas de Cajeme.

Además los patrones recortan los empleos de salarios mayores y contratan gente para lo mismo pero con salarios menores, precarizan el trabajo, añade. “Hay muchos trabajadores que no ganan ni para alimentarse bien”, dice Villarreal y trae a colación una anécdota que vivió junto con la gobernadora Claudia Pavlovich y otros funcionarios.

“Nos reunimos con un grupo de trabajadores de diferentes empresas, le pedimos que expusieran sus necesidades y demandas más apremiantes… En un momento dado les preguntamos: ¿Y cómo le hacen para alimentarse, les alcanza el dinero?”, atinada y oportuna conferencia el pasado sábado aqui en Obregón.

Las respuestas fueron conmovedoras, dijeron que se llenaban con arroz, frijol y otros alimentos baratos porque rara vez les alcanza para mejores comidas, afirma el líder obrero durante su plática con el Foro de Periodistas de Cajeme y ante sus directivos Sergio Ibarra Torres, Jorge Luis Cuen Quintero y José Maria Cerecer Sánchez

“La Gobernadora estaba muy impresionada y me dijo -Javier, hay que hacer algo”.

Para el dirigente de la CTM en Sonora ése es uno de los más graves problemas, la precarización del trabajo, y para enfrentarlo no son necesarias las huelgas o la confrontación sino negociar, encontrar respuestas compartidas por todos los sectores de la producción.

En Cajeme, el desempleo: Mientras en Nogales y Agua Prieta necesitan trabajadores, y en Hermosillo está equilibrada la oferta y la demanda de empleo, aquí en Cajeme el problema es el desempleo, afirma el lider cetemista, quien el 25 del presente será reelecto por un periodo mas dentro del marco del Congreso General Ordinario en el CUM de la capital sonorense.

Dice que la planta Lala apenas genera 60 empleos –de 300 que se habian anunciado cuando se anunció la inversión–, no es la gran cosa, pero hay buenas expectativas con la inversión de Constellation, y el crecimiento de la industria del software, además viene una fábrica de lentes, menciona.

Y recomienda:

En Cajeme tienen que unirse todos los sectores y alzar la voz, exigir a los gobiernos federal y del estado que apoyen más a este municipio que tiene todo para crecer, tiene agua, universidades, condiciones favorables, ya basta de apostarle todo al trigo, mejor busquen cultivos que generan más empleos.

En mas de compañeros de medios de comunicación, un dia antes –viernes–, el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, visitó las instalaciones de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, supervizando la barda perimental que se construye y escuchó de parte de su presidente Alejandro Robles Ruiz, los diversos programas que este organismo viene realizando, para concluir el evento con una cena.

Ante un gran numero de compañeros y a preguntas de éstos mismos, el funcionario reiteró lo externado en la entrevista del semanario Ultima Palabra, de que si bien es cierto tiene proyectos y expectativas para continuar en su carrera politica, de momento está inmerso cumpliendo con este gran compromiso de servir como Secretario del Ayuntamiento a la ciudadania en general y a su jefe y amigo el alcalde Faustino Félix Chávez.

En mas de la CTM, el Secretario General de la Federación Local, Fernando Millán Harrison, dijo ayer el aumento de 8 pesos al salario minimo es significativo en relación a otros años pero que aun es insuficiente para cubrir las necesidades de la clase trabajadora.

Considerando que lo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Minimos podrá servir como referencia para la organización obrera en su labor de revisión salarial, contractual y bonos de productividad, negociaciones que resultan clave para definir las percepciones de sus representados.