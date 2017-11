Politica Regional

“Seguiré trabajando por el Cajeme que todos queremos”, dice Armando Alcalá Alcaraz, Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, cuando se le pregunta sobre el año electoral del 2018. “Me gusta la politica y quiero seguir en ella”, refrenda el joven politico , y se sincera cuando a pregunta expresa, reconoce: “Quisiera y seria un honor poder ser Presidente, pero no estoy trabajando para serlo, estoy dedicado a la Secretaria del Ayuntamiento”… Este sábado, el Foro de Periodistas de Cajeme, tendrá invitado de lujo como conferencista a Javier Villarreal, Secretario General de la CTM y Diputado Local, con quien se abordarán temas de interés para los sonorenses, ah, y el 25 del mes en curso, en el amplio y funcional Centro de Usos Multiples de Hermosillo, se celebrará el Congreso General Ordinario… el ingeniero Alfonso Mexia Diaz, director del Centro Histórico “Cajeme de ayer”, propone al Dr. José Antonio Cerecer como “Ciudadano Distinguido”… Este dia, el alcalde Faustino Félix y el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá , estarán visitando las instalaciones de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, para convivir con directivos y socios en general

Y refrenda: “Estoy dedicado a servir como Secretario del Ayuntamienti y si, me atrae la politica, me gusta la politica aunque no piendo en un cargo especifico inmedito, quiero seguir en la politica y si como politico tienes la oportunidad de ser Presidente Municipal, es un honor, pero te repito, no estoy buscando el cargo, me dedico de tiempo completo a mi trabajo”. Asi es, Armando es, junto al Alcalde Faustino Félix, de los funcionarios que trabajan mas de 15 horas al dia atendiendo y sirviendo a los cajemenses.

Y al respecto, señala: “A esto yo le llamo gobernar con los pies en la tierra, con objetividad, con rumbo y sobre todo atendiendo las nececidades prioritarias del Municipio de quien mas lo necesita”, recordando que con mucha paciencia y trabajo se resolvió el viejo problma de la recolección cd basura y en materia de seguridad publica se está trabajando en programas de prevención, en el rescate de espacios publicos, lo que por cierto está a la vista de la ciudadania.

Por cierto, este sábado por la mañana en las canchas de frontenis del Deportivo “Alvaro Obregón”, un grupo de deporistas de todas las edades de esa disciplina deportiva, pondrán en marcha un torneo regional de dos dias con la presencia de jugadores de ciudades como Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Los Mochis y por supuesto de Ciudad Obregón, torneo que llevará el nombre del extinto padre de Armando Alcalá, nos decia esta semana el famoso “Tarachi”, el llantero de la Michoacán y 200, habiendo sido el papá de Armando un brillante deportista del frontenis.

También este sábado casi a la misma hora –10:00–, el Foro de Periodistas de Cajeme que presiden Sergio Ibarra Torres, José Maria Cerecer y el Lic. José Luis Quintero, tendrán invitado de lujo como conferencista al Licenciado Javier Villarreal Gámez, Secretario General de la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (CTM) y Diputado Local, con quien se abordarán temas de interés para los sonorenses, ah, y el 25 del mes en curso, en el amplio y funcional Centro de Usos Multiples de Hermosillo, se celebrará el Congreso General Ordinario.

Congreso en el que el orgulloso cajemense del viejo barrio de La Ladrillera, será reelecto por un periodo mas al frente e esta combativa y bien organizada central obrera, ah, antier miércoles aqui en Obregón en el nuevo edificio cetemista se llevó a cabo una reunión de todas las organizaciones locales para cerrar filas en torno al Congreso Estatal, reunión que presidió el dirigente local Fernando Millán Gámez, destacando la presencia del exdirigente Toño Valdez Villanueva, ah, por cierto, Marcelo Calderoni Obregón, Secretario de Servicios Publicos e Imagen Urbana, es un excelente amigo de Villarreal Gámez.

Por rumbos de Palacio Municipal nos aborda el ingeniero Alfonso Mexia Diaz, director del Centro Histórico “Cajeme de ayer”, para entregarnos copia de un oficio que entegó a Secretaria del Ayuntamiento, en el que propone al Dr. José Antonio Cerecer como “Ciudadano Distinguido”. “Radicado en nuestra ciudad desde el año 1951, ha permanecido en Cajeme, inmerso en gran cantidad de eventos relacionados con el desarrollo municipal, consumiendo muchas horas de su vida siemppre alerta en los aspectos que se relacionan con el crecimiento comunitario”, dice el oficio.

En mas de buenas acciones, este viernes a eso de las 19:00 horas, el alcalde Fustino Félix Chávez y el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, estarán visitando las instalaciones de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, para convivir con directivos y socios en general, evento que servirá para que el Presidente Municipal informe de las ultimas acciones que en beneficio de los cajamenses se vienen llevando a cabo ultimamente, ah, y supervisará el avance de la obra de construcción de la barda que dará mayor seguridad a las instalaciones, confirmando su asistencia el amigo y vecino de ese sector de la ciudad, Cristónal Blancas Virgen.

Y desde Hermosillo se reporta nuestra buena amiga, Licenciada Marije Santacruz, jefe de prensa de la Sedeson, para informarnos de la reunión de la Sedesol que preside Luis Miranda Nava, en la que se expusieron avanes del Gobierno Federal en el combate a la pobreza. “Para que los sonorenses en condiciones de pobreza logren mejorar su calidad de vida, es necesario que los gobiernos inviertan extratégicamente en programas que ataquen las carencias sociales”, afirmó el ingeniero Rogelio Diaz Brown, titular de la Sedeson. Se trató de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS).