¡Guillermo Padrés esta con un pie fuera de la cárcel y no devolverá ningún peso a Sonora como lo pide la gobernadora!

* Aun año en la cárcel saldrá libre en unos días, la PGR no le comprobó nada afirman sus abogados

* La PGR apeló la resolución del juez, pero aseguran se confirmara el fallo a favor de Padrés

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hora les vamos a comentar sin el deseo de jorobar en contra de nadie y menos ayudar a otros, pero lo que está por suceder con el caso Padrés dejara boquiabiertos a muchos y decepcionados a otros.

La señora gobernadora de Sonora pidió públicamente a la PGR que valore bien las pruebas en contra de Padrés y además está pidiendo que Padrés devuelva el dinero que supuestamente desfalco a Sonora, pues lamentamos decirle a la señora gobernadora que Guillermo Padrés ya está por salir de la cárcel y lo peor no se le comprobó nada.

Aun año de estar preso no le pudo comprobar nada la PGR y ya solamente es papeleo burocrático lo que falta para determinar su salida, y es un hecho que él no le devolverá ningún peso al estado de Sonora como bien y en su derecho lo está pidiendo la señora gobernadora, desafortunadamente al no comprobarle nada de los delitos fuertes que se le imputan pues por lógica se deduce que no hay delito que perseguir y menos dinero que devolverle al estado de Sonora.

Que tristeza para los que lo acusaron pero esa es una gran realidad, si el juez federal ya resolvió que no hay pruebas suficientes para tenerlo en la cárcel por delincuencia organizada que es el delito que hasta la fecha lo tiene privado de su libertad, está claro que aunque la PGR impugne ante los tribunales o se inconforme ya está decidido que no hay delito que perseguir y los siguientes magistrados júrenlo que dirán lo mismo.

En unos días y va para fuera Guillermo Padrés a gozar de sus millonadas y con la frente en alto porque no le pudieron comprobar nada, y ni modo estamos en México y así son las leyes y así es la política, cuando quieren ayudan y cuando quieren te hunden, el asunto es que no habrá devolución de ningún peso de Padrés al estado de Sonora y ya pronto estará libre, así lo explican sus abogados y vaya que estos si son abogados, y si no al tiempo amigos lectores.