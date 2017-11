PGR no tiene nuevos asuntos contra Roberto Avila en Sonora

La Delegación de la PGR en Sonora no tiene nuevos asuntos en contra del excoordinador de auditoría fiscal Roberto Avila Quiroga, quien obtuvo su libertad gracias a un amparo que le resultó favorable en contra de la actuación de la instancia federal.

Avila Quiroga, cercando colaborador de Guillermo Padrés Elías se encontraba interno en un Centro Penitenciario donde enfrentaba una pena por la presunta comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Dario Figuera Navarro delegado de la PGR en la entidad, refirió que el ex funcionario obtuvo su libertad al cumplir las penalidades impuestas en más de diez procesos en su contra, las cuales no eran de periodos amplios de encarcelamiento.

“Fueron esos quince meses y bueno cumplió, una vez que cumplió es dejado en libertad, hay que recordar que no es un tema de la procuraduría ni del poder judicial, es un tema de leyes es lo que contempla el Código Penal Federal”

Reiteró que en el caso de Sonora la institución ya no tiene procedimientos abiertos contra el ex coordinador de auditoría fiscal en el sexenio anterior.

“ No, reitero a partir de finales del 2016 hemos terminado con todas las averiguaciones previas en contra de ex funcionarios de primero y segundo nivel”

Agregó que los procedimientos que se mantienen abiertos por parte de la i PGR refieren a casos de ex servidores públicos de niveles bajos.