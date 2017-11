Comentarios de Sonora

¡El gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel le suplica y le pide encarecidamente a la gobernadora de sonora Claudia Pavlovich destrabe el asunto del gasoducto con los yaquis porque está retrasando muchos proyectos de la industria en Sinaloa!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y de veras que la señora gobernadora de Sonora Doña Claudia Pavlovich Arellano ya no aguanta lo duro sino lo tupido en el tan ya traído y llevado caso del gasoducto en Sonora, donde ya ella y su secretario general de gobierno no hayan que hacer con este asunto que al parecer ya se les salió totalmente de sus manos.

Y ya esta tan fuera de control que hasta el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel ya se dio cuenta que nomás nones, que así como siguen las negociaciones no habrá gasoducto ni pasara por la Loma de Bácum y por eso el jefe del estado de Sinaloa Don Quirino le está pidiendo ya públicamente y a la vez le suplica de la manera más atenta y respetuosa que busquen otras alternativas de dialogo con esa parte de los yaquis que no quieren saber nada de Claudia y de su secretario de gobierno Pompa Corella.

Esa es la realidad los yaquis de la Loma de Bácum no quieren negociar con Pompa Corella y Claudia lo sabe, pero a lo mejor está esperando que en enero se vaya el secretario de gobierno y ya que nombre al nuevo ese si logre destrabar este tan grave asunto que ya está afectando muy fuerte a los industriales de Sinaloa y al mismo estado.

Ya que hicieron muy grandes inversiones esperando el gasoducto y hasta la fecha no llega el gas a Sinaloa y eso hizo desesperar al gobernador de Sinaloa, y aunque Claudia Pavlovich y Quirino Ordaz son de la misma cuadra de Beltrones, ya al parecer hay roces y molestias de parte del gobierno de Sinaloa con el de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.