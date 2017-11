¡Juan Leyva Sub Secretario de Sagarpa, Omar Guillen Dip. Local, Ramon Villegas Regidor, los tres de ALCANO y de Cajeme le hacen daño al gobierno de estado apoyando a Abel Castro su líder!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y si por la víspera se saca el día júrenlo amigos lectores que la señora gobernadora de Sonora no anda muy contenta con su sub secretario de Sagarpa Juan Leyva, ni con su diputado local Omar Guillen, ni con el regidor por Cajeme Ramon Villegas entre otros que son de hueso colorado de la Alianza Campesina del Noroeste que comanda todavía el aguerrido líder de Villa Juárez Abel Castro Grijalva.

El asunto se torna mas grave porque la señora Gobernadora del estado Doña Claudia Pavlovich ya esta enterada y con demasiadas pruebas al parecer en contra de estos señores que por pertenecer a ALCANO pues es lógico que están apoyando con todo a su líder Abel Castro Grijalva y con esos retos y amenazas que lanzo hace días en contra del gobierno del estado y federal que tomaría casetas, carreteras y que harían manifestaciones de varias maneras porque ya estaban cansados de tantas mentiras del gobierno del estado y el federal pues ya se supo que Juan, Omar y Ramon por debajo de cuerda estaban y están apoyando con todo a su líder y a su ALCANO Abel Castro Grijalva.

Y pues eso no le gusto nadita a Doña Claudia Pavlovich pues como va ser posible que pateen el pesebre sus muchachitos, como dice el dicho “O somos o no somos”, por eso ahora créanmelo que a la hora de palomear a los próximos candidatos en Cajeme se les dificulte mas estos tres resongones del gobierno de estado llegar otra vez a los huesos políticos que ellos quieren para la próxima.

Se les ve difícil panorama porque Claudia ya no quiere traidores en su equipo y dicen que por eso Juan Leyva no sera el próximo candidato del PRI en Cajeme a la alcaldía como había quedado con el “Tino” en las elecciones pasadas, ahora tu, yo después pero se le cayo a Juan y a su gente la bendición de la jefa del estado, y si no al tiempo amigos lectores.