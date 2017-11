Marea Brava

* NO SE EQUIVOCA LA IGLESIA. Invade crimen a gobiernos por la corrupción. Esto lo hemos venido diciendo desde hace unas dos décadas pero nadie ha hecho nada al respecto. Ha trascendido que autoridades del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, cuentan con elementos y pruebas suficientes para invadir México para detener a varios jefes policiacos de la FEDEREACION, así como a Diputados locales, Diputados Federales y Senadores y uno que otro personaje de la vida política del PRI, PAN, PRD, VERDE ECOLOGISTA,. Entre otros que cuentan con propiedades lujosas en el extranjero y con sumas millonarias inexplicables……………………

Eduardo Flores

EL PAN SE QUEDA SIN LOS MEJORES CUADROS… La Diputada del PAN, Celida López, dice irse agradecida de este partido y que no irá por la senaduría por Sonora, pero aseguró que el líder nacional del PAN Ricardo Anaya tampoco ira por la presidencia de la republica porque solamente ha dedicado su tiempo a destruir el PAN……………

TRANSITO MUNICIPAL debe poner orden entre los padres de familias que acuden a los planteles educativos por sus hijos en las horas picos, pues no debe permitirles estacionarse en doble fila, obstruyendo los carriles de circulación.

Desde ahí se pierden los principios y valores que debemos inculcarles a nuestros hijos. Los malos ejemplos destruyen el futuro de ellos……….

EN TRANSPARENCIA SONORA, se acaba el tiempo para que sindicatos empiecen a rendir cuentas y en Sonora sólo 10 se preparan con el ISTAI; los demás serán sancionados. Cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas, es uno de los compromisos que tiene la líder Silvia Godoy Vea y Luis Acosta, este último líder de los transportistas de Cajeme, quien cuenta con varios señalamientos de corrupción por parte de sus agremiados, así como también la líder Godoy Vea, quien no quiere soltar el hueso porque le deja buenas ganancias por actos de corrupción……….

NO SE EQUIVOCA LA IGLESIA. Invade crimen a gobiernos por la corrupción. Esto lo hemos venido diciendo desde hace unas dos décadas pero nadie ha hecho nada al respecto. Ha trascendido que autoridades del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, cuentan con elementos y pruebas suficientes para invadir México para detener a varios jefes policiacos de la FEDERACION, así como a Diputados locales, Diputados Federales y Senadores y uno que otro personaje de la vida política del PRI, PAN, PRD, VERDE ECOLOGISTA,. Entre otros que cuentan con propiedades lujosas en el extranjero y con sumas millonarias inexplicables. Siempre que se detiene a un personaje del crimen organizado, salen a relucir nombres de los ya mencionados… OJALA Y EEUU PROCEDA CONTRA LOS TRAIDORES DE NUESTRA DEMOCRACIA………..

LA TITULAR DE DESARROLLO SOCIAL EN CAJEME, Dennis Navarro trae serios problemas de responsabilidad como funcionaria pública. Más adelante la historia completa……….. Diario del Yaqui se mantiene a flote. Todos pensaron que cambiaría de dueño éste medio de comunicación, pues ¡NO!, déjenme decirles que todo fue una falsa alarma y todo volvió a la normalidad……….

NO ESTOY EN CONTRA DE CRUZ ROJA, pero si contra quienes dirigen a esta noble institución. Para mí en lo personal, se debería cambiar a José Luis Osegueda Osegueda, Comandante de Cruz Roja y a su equipo de paramédicos, porque tienen engañado a nuestro Presidente Municipal Faustino Félix Chávez ante la ciudadanía cajemense, pues si no llevas con que pagar la aplicación de una inyección en la benemérita te dejan morir.

Mi caso fue así, llevé a mi hija por un fuerte dolor estomacal y no le quisieron poner una inyección porque no traía para cubrir la cantidad de 25 pesos en caja. Nunca se me va a olvidar este atropello… RECIBO OPINIONES…………..

Todo listo para la séptima edición del Buen Fin. el arranque del programa oficial será este viernes a las 10:00 a.m. en Plaza Sendero Ciudad Obregón……………. NO NOS CONVIENE VIVIR EN LA ILEGALIDAD COMO SOCIEDAD. Pero como siempre, nos conviene lo más barato y tal es el caso de UBER en Cajeme, quien opera sin pagar impuesto alguno a través de empresas transnacionales del extranjero. Ninguna autoridad en Cajeme actúa contra este acto de corrupción, pero eso sí, si algún TAXI de la localidad comete alguna infracción es detenido inmediatamente y UBER que no paga impuestos trasgrede la ley sin consecuencia alguna… ESTA CERCA UNA MATAZON ENTRE UBER Y TAXISTAS, y las autoridades ¡bien gracias!… NOS LLEGO LA LEY DE HERODES A SONORA… habrá nueva LINEAS DE TRASNPORTE URBANO EN CAJEME sin tengan que pagar impuestos a la Agencia Fiscal del Estado. O sea, hay libertad para todos los que quieran invertir en el TRANSPORTE… VIVIMOS EN UN SONORA SIN LEY……………..

