Politica Regional

El aspirante a la candidatura de MC por la presidencia municipal de Cajeme, Gustavo Almada Bórquez, refirió en rueda de prensa, que su aceptación para ser candidato del PAN y PRD depende de que algunas personas “tengan la capacidad de permitir” que esos partidos actúen conforme a sus principios, obvio, el seria el primero en apuntarse en caso de darse la alianza.

“Tenemos que analizar con quién haremos alianza, y será con personas que tengan congruencia con el proyecto de nación y de municiio que queremos, y en base a eso nosotros podemos ser una opción para la alianza”, dijo el aspirante a la alcaldia en tanto su principal operador y manejador, el regidor Jorge Russo Salido, sigue siendo exhibido como un priista encapuchado.

Almada Bórquez presentó su estrategia para mejorar la calidad de vida en las colonias que conforman los polígonos de pobreza en Ciudad Obregón. Son cuatro polígonos: Las colonias Los Pioneros, Luis Echeverría, Las Areneras y El Túnel, aunque la amplitud en la materia deberia ser mucho mas grande tomando en cuenta el grave entorno social y económicos por el que pasan.

Luego, en cuanto a Maria Dolores del Rio, y de nuestra parte o cosecha, no está para poner condiciones pues en las elecciones pasadas no alcanzó ni el 20% de la votación por MC a la alacaldia naranjera, por lo que si de damas se trata en materia de equidad de género, pues ahi estaria la cajemense Nidia Razcón para ir en fórmula con el candidato panista al Senado, que al parecer será Ramón Corral Avila, pues logró casi 50,000 votos, casi el doble de lo que logró la “Lola Naranja”.

Además, Nidia no ha dejado de trabajar en labores de proselitismo a favor de su partido, el PAN, por todo el municipio, además del trabajo social en las comunidades urbanas y rurales que es lo suyo, por ello, buena parte del panismo tanto el activo como adherentes y simpatizantes la apoyan decididamente para que se registre a la cadidatura a la Alcadia, es mas, de no ser por el retaque de votos a favor de Abel Murrieta y demás transas electorales, Nidia hubiera ganado la elección.

En cuanto a los tricolores, de esos que realmente trabajan todo el año a favor de su partido y realizando gestiones sociales estando o no en algun cargo de elección popular o administrativo, ahi tenemos al ingeniero Abraham Montijo Cervantez, quien conguente con sus principios morales y politicos, decidió dejar la Direccion General del Instituto Sonorense de Estudios Municipales, para dedicarse de tiempo completo para cultivar o buscar la nominación de su partido el PRI al Distrito 06 Federal.

sería formidable la instalación de la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, pues seria un detonante para la economía local, afirmó Moisés Corral, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), popuesta que a decir del ingeniero Bernabé Arana Rodriguez, seria toda una realidad en caso de triunfar Andrés Manuel López Obrador en el 2018

El anuncio hecho por el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado su decisión de instalar aquí dicha Secretaría si es electo Presidente de la República, seria un salto enorme para el desarrollo de Cajeme pero “no sé si sea factible o no, eso ya es un tema político”, reiteró el presidente de la OCV.

“Imagínate toda la gente que vendría desde diferentes partes del país a tramitar asuntos aquí, la infraestructura que sería necesario construir, las viviendas, los vuelos… sería una maravilla”, expresó.

Por otra parte Corral señaló que el cierre de año presenta buen balance para el sector turístico local, con un crecimiento del 8% de las actividades, gracias a la buena cantidad de eventos que se han celebrado aquí. “Y dentro de unos días se celebrará el torneo nacional de baloncesto al que vendrán 1 mil 800 jugadores”, añadió.

Eventos nacionales y estatales que se realizan en esta ciudad se deben gracias a la participación de los “embajadores” de Cajeme que promueven a este municipio para que sea sede de dichos eventos.

“Son funcionarios públicos, empresarios, dirigentes deportivos, universitarios, gente que cuando asiste a cuando viaja a otras ciudades levanta la mano para ofrecer a nuestra ciudad como sede, gente que gestiona para que aquí se celebren los eventos”.

Por eso, el próximo mes de diciembre se hará un reconocimiento a todas esas personas que participan en el programa de OCV “Embajadores de Cajeme”, y cuyos logros se reflejan este año en 52 eventos realizados aquí, generando la ocupación de 15 276 cuartos – noche y una derrama superior a los 50 millones de pesos.

En mas de notas agradables y positivas, el egresado y colaborador del Instituto Tecnológico de Sonora, Lic. Abel Gutiérrez Ramos, recibió el Premio Nacional de la Juventud 2017 en la Categoría B, en la distinción de Discapacidad e Integración.

Abel es un joven con discapacidad motriz debido a un impacto de bala, por su ejemplo de superación y lucha a favor de los derechos de las personas con discapacidad, fue reconocido en 2015 con el Premio Estatal de la Juventud en la misma categoría.

Gutiérrez Ramos expresó que el camino para obtener este premio no fue fácil, ya que debido a su condición el esfuerzo ha sido doble, sin embargo gracias a su equipo de trabajo, familia, amigos y maestros pudo lograrlo.

Además recientemente culminó la Maestría de Educación Especial en el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES) y estudia una segunda licenciatura en Gestión de Proyectos en Inclusión a Personas con Discapacidad en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León.

También es uno de los investigadores Sonorenses que recibe capacitación por la Universidad de Harvard para la vinculación y publicación científica de excelencia en el Estado de Sonora. Este galardón consiste en un diploma firmado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una medalla de oro grabada y un estímulo económico.