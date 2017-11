APOYA ALCALDE FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ A COMERCIANTES DE CALLE SINALOA

En atención a la solicitud de comerciantes de la calle Sinaloa entre Galeana y No reelección, el alcalde Faustino Félix Chávez gestionó que la obra de rehabilitación de pavimento y cambio de la infraestructura hidráulica, iniciara una vez concluido el Buen Fin y no este día como se tenía programado.

Los comerciantes establecidos en esta cuadra aprovecharon la presencia del munícipe para externar su preocupación, pues al no haber circulación vehicular, incluyendo camiones del transporte urbano, las ventas tienden a bajar y se afectarían durante el Buen Fin.

Hasta el sitio de la reunión llegaron representantes de la constructora encargada de la obra, con quienes el Alcalde acordó la suspensión temporal de la introducción de 38 tomas de agua y colocación de atarjeas, para que estas se reanuden a partir de la próxima semana.

“No se preocupen, los que menos quiero es afectarles, por eso vine, para ayudarles; además decirles que la próxima semana se reunirá con ustedes la Secretaria de Desarrollo Urbano, Silvia Jaime Serrano, quien traerá un plan de trabajo para elaborarlo junto con ustedes con el fin de que la obra quede terminada a fines de este mes”, señaló el Presidente Municipal.

La idea es que la obra en su totalidad quede concluida en menos de 15 días para que no haya afectación en las ventas decembrinas, puntualizó Félix Chávez.

Los propietarios de los negocios agradecieron la sensibilidad del Alcalde, así como la madurez política para escucharles y darles una solución satisfactoria.