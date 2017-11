Marea Brava

* Aquí en Obregón, nadie sabe a dónde fueron a parar 28 millones de pesos que fueron presupuestados en este año para el pago publicitario de medios de comunicación… A todos se les debe de seis a siete meses de pagos atrasados… Ya va terminar el año y no hay para pagar lo atrasado. ¿Dónde quedó éste dinero?… Ni modo de preguntarle a la contralora Lupita Lares, le tiene prohibido el contador Sergio Gastelum dar declaraciones… Aquí hay otro problema, ¿Por qué Sergio Gastelum tiene poder sobre los recursos de Tesorería municipal?… Alguien sabe porque?… HASTA LOS HERMANOS BARNETCHE manotean en tesorería municipal y Cruz Roja. Todos se preguntan y ¿ellos porque?… Que hicieron o que se les debe para tener acceso a las arcas municipales………….. SI ALGUIEN SABE QUE LO DIGA AHORA, O CALLE PARA SIEMPRE………………

* EN CAJEME NO HAY FUTURO… Mientras este municipio este gobernado por un puñado de manipuladores políticos, no habrá desarrollo social y económico para la ciudadanía de este pueblo olvidado… Los inversionistas son los mismos, como el dicho de la gata revolcada, pues el nombre de La Plaza Sendero, es la mismo de Plaza Ley-Obregón… La tienda Ley de Miguel Alemán y Galeana, así como de la tienda Ley de Jalisco y Carretera Internacional, tienen todos sus locales vacíos alrededor de estos centros comerciales y lo mismo sucederá con Plaza Sendero… OTRO ENGAÑO MAS… Nadie quiere venir a invertir a este municipio inseguro, pues los asaltos, ejecuciones, robos de vehículos, robos a casa habitación, entre otros delitos, son el pan de cada día en este municipio. Por eso digo que en Cajeme no hay futuro………………………….

EN CAJEME NO HAY FUTURO… Mientras este municipio este gobernado por un puñado de manipuladores políticos, no habrá desarrollo social y económico para la ciudadanía de este pueblo olvidado… Los inversionistas son los mismos, como el dicho de la gata revolcada, pues el nombre de La Plaza Sendero, es la misma de Plaza Ley-Obregón…

La tienda Ley de Miguel Alemán y Galeana, así como la tienda Ley de Jalisco y Carretera Internacional, tienen todos sus locales vacíos alrededor de estos centros comerciales y lo mismo sucederá con Plaza Sendero…

OTRO ENGAÑO MAS… Nadie quiere venir a invertir a este municipio inseguro, pues los asaltos, ejecuciones, robos de vehículos, robos a casa habitación, entre otros delitos, son el pan de cada día en este municipio. Por eso digo que en Cajeme no hay futuro para la gente de este pueblo, más que para unos cuantos que se reparten los recursos de Tesorería municipal, donde imperan como dueños dos, tres, o más grupos de las arcas de recaudación; todos vemos como se reparten el dinero de los presupuestos de cada dependencia, sin que nadie les diga nada… TODAS LAS OBRAS EN CONSTRUCCION EN CAJEME SON DE MALA CALIDAD, y todos pensamos que contraloría federal y estatal deben iniciar las investigaciones correspondientes para acabar con esta corrupción que arropa a todos los encargados de estas obras….

EL PRI NOS TIENE CON LA PATA EN EL PESCUEZO. Ojala y la ciudadanía piense muy bien su voto este 2018, ya que quienes se encuentran al frente del país no han sabido manejar la economía en favor de los que menos tienen, pero eso sí, en la desaparición de miles de millones de pesos de las arcas del erario público, no hay culpables; Como aquí en Obregón.

Nadie sabe a dónde fueron a parar 28 millones de pesos que fueron presupuestados en este año para el pago publicitario de medios de comunicación, porque a todos se les debe de seis a siete meses de pagos atrasados… Ya va terminar el año y no hay para pagar lo atrasado.

¿Dónde quedó este dinero?… Ni modo de preguntarle a la contralora Lupita Lares, le tiene prohibido el contador Sergio Gastelum Allar de dar declaraciones…

Aquí hay otro problema, ¿Por qué Sergio Gastelum tiene poder sobre los recursos de Tesorería?… Alguien sabe, ¿porque?… HASTA LOS HERMANOS BARNETCHE manotean en tesorería municipal y Cruz Roja, todos se preguntan y ¿ellos porque?… Buscaremos estos porqués. Es sorprendente que tengan acceso a los recursos de Tesorería municipal y de Cruz Roja en Cajeme……………… PUROS PROBLEMAS EN SONORA Y TODO MEXICO…

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, reconoció que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha causado controversia porque que se deja en libertad a delincuentes, no obstante algunos están sujetos a proceso penal sin que estén en la cárcel.

“El Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha suscitado controversia a nivel nacional, inclusive los propios ministros de la Suprema Corte, gobernadores y el propio presidente han hecho observaciones al respecto, yo creo que al final del camino tenemos que ponernos todos de acuerdo para que el nuevo sistema haga lo mejor para todos.”… Lo bueno que ya está en revisión esta controversia, pues a todos nos ha afectado como mexicanos este nuevo sistema, implementado por CHUCHO EL ROTO……….

LOS ODIADOS DE SONORA Y CAJEME. Por el PRI, están el Borrego Gándara, Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, La Diputada Kiki Díaz Brown, La senadora Anabel Acosta, entre otros más que traen su prietito en el arroz. El destino les tiene guardada sus facturas a estos aspirantes a un puesto de elección popular para este 2018, y creo se las van a cobrar en este próximo proceso electoral……………..

