¡Se burla el “Tino” de Abel Murrieta, en tono sarcástico dice que Abel no va a ser el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme y no tiene caso que renuncie a la diputación federal, ¿Se cree Manlio el “Tino”?!

En Cajeme dicen que el “Tino” se cree Manlio, él dice quién será el bueno para el 2018 para sucederlo.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Muy pero muy mal cayo a la clase política de Cajeme de Sonora y de México las declaraciones tan tontas que hizo el todavía presidente municipal de Cajeme al decir en tono sarcástico y burlesco que el diputado federal Abel Murrieta no será el próximo candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme.

Y además con la sonrisa de burla que lo caracteriza todavía le manda decir que no tiene caso que renuncie a la diputación federal Abel Murrieta ya que él no será el bueno, la gran verdad que mala onda y que mal cayo a muchas gentes que verdaderamente son políticos colmilludos estas lamentables declaraciones del cínico del “Tino”, a veces nos ponemos a pensar que estará pasando por la mente de este señor alcalde Cajeme anda muy fuera totalmente de la realidad.

MUCHA GENTE SE ATREVE A DECIR QUE EL TINO SE CREE MANLIO, y también creemos que si porque para asegurar eso que dijo de Abel esta canon, dicen que hasta la señora gobernadora se sorprendió cuando se enteró de eso que dijo el “Tino” ya que en Sonora manda Claudia y no el

“Tino”, la verdad que regason hizo el “Tino”, anda muy airado o algo le pasa, ¿Lo estarán asesorando los extraterrestres?, Porque no carbura ya este señor presidente, y si no al tiempo amigos lectores.