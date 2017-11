¡En Cajeme el “Roger” tiene dos gallos para la alcaldía del 2018, Emeterio Ochoa y Kiki Díaz Brown y el “Tino” tiene a Marcelo Calderoni y Armando Alcala estos pésimos por cierto los del “Tino”!

Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que esta y a causado demasiada polémica en Cajeme las palabras del “Tino” Felix en sentido de que solamente son cuatro los suspirantes para la presidencia municipal de Cajeme por el PRI para el 2018, atreviéndose a decir que una es mujer de los cuatro, el asunto es que de todo mundo es conocido que las negras intenciones del “Tino” es seguir mandando en Cajeme como si hubiera sido tan buen alcalde que la gran verdad es de lo peor que han tenido los cajemenses como presidente municipal.

Pero en fin así es la política y mientras los padrinos políticos tengan poder seguirán en los puestos públicos gente nefasta, prepotente, cínicos, mala pagas y de todo como el

“Tino” pero en fin así es la politica de cochina.

El asunto es que el “Tino” para seguir gobernando el quiere dejar como alcalde al secretario del ayuntamiento su compadre del alma otro sugerente también del “Tino” bueno para nada, no arregla nunca nada y nunca tiene mando para nada, osea esta de puro parapeto ahí en la secretaria del ayuntamiento de Cajeme.

El otro seria su otro incondicional el secretario de desarrollo urbano de Cajeme el Jr., Marcelo Calderoni el que dice que gasto 270 millones en recarpeteo de Cajeme (jajajaajaja) ustedes le creen yo tampoco, así se las gastan estos trabajadores del “Tino” y por eso ahora también lo trae cilindriado que el podría ser el bueno pa’l ($$$$$$$).

En el caso del “Roger” tiene sus dos favoritos al diputado local Emeterio Ochoa y a su prima la Kiki Díaz Brown o sea todo en familia, y la verdad cuando menos Rogelio dentro de todo fue mejor alcalde que el “Tino” en muchos aspectos, Rogelio nunca fue tonto jamas duro 7 meses sin pagarle a la prensa y este que esta ahorita en Cajeme el “Tino” a muchos tiene un año que no les paga.

Vayan ustedes a creer lo que hace este politiquito sin tablas políticas, el error mas grande de su vida es estar mal con la prensa, el asunto es que ellos dos se disputaran con sus allegados la próxima alcaldía de Cajeme, y yo digo si es por equidad de genero sera mujer Kiki Díaz Brown, y si es hombre sera Emeterio Ochoa el próximo candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.