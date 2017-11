Politica Regional

“Padrés se asoma a la libertad”: Lic. Victor Mendoza Lambert…: Asi es, puede ser, al menos así lo hace saber un juez especializado en amparo y juicios federales del Estado de México. Dice que la PGR o sea quien acusa al exgobernador, no reunió la información necesaria convincente y efectiva para detenerlo por el delito de delincuencia organizada. Ello hace que las otras acusaciones no lo tengan preso para poder llevar a cabo su juicio… Ahora tenemos que entender algo, la situación tal y como se presenta en este momento favorece la libertad del ex gobernador y es por lo mismo que se asoma a su libertad, pero bueno, ojalá y asi sea para que su familia deje de estar sufriendo, pero siempre y cuando regrese los muchos millones de pesos que presuntamente se llevó de las arcas publicas, y en esto ultimo coincide con un servidor el amigo Hilario Olea Ruiz… El problema no es la ley sino la falta de eficiencia de quienes trabajan en las instituciones relacionadas con la impartición de justicia y seguridad pública –del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio–, afirma categórico el diputado federal Abel Murrieta en conferencia en Canaco

¡Bueno! La verdad que es muy claro lo que el Juez dela causa filtró a medios de comunicación de la Ciudad de México, también es de suponer que no será tan fácil como lo han hecho saber hasta el día de hoy, considera el Licenciado Victor Mendoza Lambert en su espacio escrito de ayer lunes en el portal en Interner del Informativo Entre Todos, aunque el Licenciado Atalo de la Vega, reitera a un servidor que aun ve eso dificil.

Lo extraño, destaca Mendoza Labert, es que ninguna autoridad dice nada al respecto, ni la mismísima PGR quien acusa, ni tampoco áreas especializadas como la Fiscalía Anticorrupción de Sonora que aparentemente tiene muchas pruebas para que Guillermo Padrés no salga de prisión, no al menos a un año de haber sido detenido y puesto preso en el reclusorio sur de la capital del país.

Sí, se están dando reacciones, pero aún es poca la información oficial, todo ha quedado en publicaciones sin fuente y eso para el buen entendedor se llama aquí y en China “campaña mediática”. Si, asi es, pero cuando el rio suena, agua trae, y muy turbulenta por cierto por lo sucio del proceso legal o penal de ambas partes, pero mientras son peras o son manzanas, abogados que trabajaron en el sexenio, padrecista, como Pablo Beltrán León, prefieren no decir una sola palabra.

En Sonora solo algunos diputados respondieron, tal es el caso de Carlos León, de Movimiento Ciudadano, quien pide insistentemente eliminar el fuero en políticos y funcionarios para evitar que existan más “Memos Padrés” o más gobernadores en la cárcel, pues la solución no está en detenerlos sino en evitar que hagan daño al presupuesto aprovechándose de él, o sea que no roben. Si, pero quién va a cerrar la puerta? Es pregunta.

También habló el diputado priista David Palafox, argumentando que el amparo concedido al ex gobernador es solo un instrumento legaloide utilizado por su equipo de defensa para difundir falsamente una liberación, asegurando asegurando que la decisión de un Juez Federal no aminora la exigencia de justicia de la gran mayoría de los sonorenses para que se aplique todo el rigor de la ley contra Padrés Elías.

Y quien tampoco se quedó callado fue el abogado de Gisela Peraza, me refiero a Juan Antonio Ortega García al señalar que el no aceptar el Juez el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero significa que México es un país tercermundista en lo referente a la aplicación de la justicia, si, casualmente coincide con el brillante abogado y cafetero del Yori Inn, Pedro Haro, quien sufre la gota gorda a cada derrota de sus amados “Yaquis” de Obregón.

Ortega García asegura que Padrés tiene al menos 4 órdenes de aprehensión más que no han sido ejecutadas y que se deben tomar en cuenta para el proceso, lamentando que la justicia se está aplicando en beneficio de los corruptos y no a favor de los ciudadanos, lo que calificó como “vergonzoso”, si, muy vergonzoso, pero aun queda el beneficio de la duda una vez que Carlos Villalobos Organista sea extraditado a México y enfrente todos los procesos que tiene en su contra.

Ahora tenemos que entender algo, recuerda Victor Mendoza, la situación tal y como se presenta en este momento favorece la libertad del ex gobernador y es por lo mismo que se asoma a su libertad, pero bueno, ojalá y asi sea para que su familia deje de estar sufriendo, pero siempre y cuando regrese los muchos millones de pesos que presuntamente se llevó de las arcas publicas, y en esto ultimo coincide con un servidor el amigo Hilario Olea Ruiz.

En otros asuntos, el problema no es la ley sino la falta de eficiencia de quienes trabajan en las instituciones relacionadas con la impartición de justicia y seguridad pública, afirma categórico el diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez ayer en el marco de una interesante conferencia ante comerciantes organizados de la Canaco, ah, y antes de iniciar la misma, muy comentada entre algunos colegas la entrevista que le hizo Becker Garcia.

El exprocurador de Sonora y quien como legislador participó en el diseño del nuevo sistema de justicia penal, sale en defensa de este ordenamiento legal ante la serie de críticas que ha recibido por favorecer supuestamente a los delincuentes, críticas que hoy son frecuentes en Sonora donde se ha propuesto reformar la ley local para hacerla más drástica. “Debemos ser más profesionales”, sugiere Murrieta.

Más profesionales en la capacitación del personal que aplica la nueva ley y llevar a cabo los cambios que son necesarios, sin embargo, añade, en áreas como la de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal (hoy Fiscalía) se tiene el mismo personal desde hace varios años.

Y cuando se habla de capacitar a dicho personal se simula, se inventan cifras como las que aseguran que la capacitación ha cubierto al 98% del personal, pero si ese personal debe presentar un informe ni siquiera está capacitado para la correcta redacción de los hechos, asegura.

La capacitación debe ser en términos reales, no inventados, puntualiza.

Ante los que piden “mano dura” contra la delincuencia, Murrieta les reitera la necesidad de modernizar las instituciones y crear un sistema informativo y de inteligencia para llevar a cabo un verdadero servicio de seguridad pública. “No podemos volver hacia atrás, cuando se metía en prisión a una persona sin saber antes si era inocente o culpable”.

Además, puntualiza, la nueva ley sí ordena meter en prisión a los delincuentes cuando estos tienen perfil criminal, son reincidentes o peligrosos y sí atentan contra el patrimonio personal.

Lo que hoy está limitado es meter a la cárcel a alguien antes de saber con certeza si es responsable o no del delito que se le imputa. Así fueron llevados a las cárceles muchos inocentes, algunos incluso no han sido liberados.

En otros temas, Murrieta, quien se reunió con dirigentes de la Canaco, aclaró que aún no puede hablar sobre las condiciones en las que se elegirán a los candidatos del PRI para las próximas elecciones. “No se puede hablar de eso porque aún no ha salido la convocatoria ni las bases, afirma.