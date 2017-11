‘Levantan’ a hermana de Gisela Peraza, exempleada de Padrés

La exempleada doméstica de Padrés señaló que la agresión contra su hermana es parte de las amenazas de muerte que ha recibido su familia si no desiste de las acusaciones en contra del exmandatario de Sonora

Con la amenaza de que la tercera será la vencida, es decir, que la van asesinar si su familia no desiste de las acusaciones en contra del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, dos sujetos llegaron a un plantel educativo y “levantaron” por la fuerza a la hermana menor de Gisela Peraza Villa, exempleada doméstica de la familia del exgobernador de Sonora, quien fue acusada de un robó millonario ocurrido en la Casa de Gobierno durante el pasado sexenio y al ser exonerada por un juez, contra demandó por privación ilegal de la libertad, tortura y abuso de autoridad.

A principios del mes de octubre, la joven víctima identificada como María Peraza fue abordada por un sujeto armado a bordo de una camioneta blanca que la golpeó y amenazó con la exigencia de que su familia retire la denuncia contra el exgobernador y más de 20 exfuncionarios, después de eso, la Fiscalía General de Justicia en Sonora a través del programa para la protección de víctimas del delito, le puso escoltas de la Policía Estatal, sin embargo, estos no pueden entrar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, situación que fue aprovechada por los atacantes, quienes ingresaron al plantel y sacaron a la joven por la fuerza.

Ella iba saliendo del comedor de la escuela, cuando sujetos a bordo de un carro blanco, el mismo tipo que la amenazó la primera vez, a punta de pistola la subió al carro con las mismas amenazas, que yo me desistiera de acusar a Guillermo Padrés y sus cómplices, le dijeron que la tercera será la vencida, que, o le paramos o la matan, la dejaron tirada enfrente de unas maquiladoras, desde ahí llamó a los policías que la cuidan a quienes no los dejan entrar a la escuela”, explicó Gisela Peraza.

Fue el 13 de marzo del 2011, cuando la empleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas valiosas que el exmandatario guardaba en su alcoba; según estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.

Actualmente hay 20 ex funcionarios sujetos a proceso penal, incluyendo a Guillermo Padrés, por el caso de Gisela Peraza, quien al ser declarada inocente interpuso la una contra demanda por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa, tráfico de influencias, tortura, lesiones, privación ilegal de la libertad y los que resulten en la investigación.