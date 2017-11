¡Bomba Política, aseguran que saliendo absuelto Guillermo Padrés de la cárcel sera el nuevo coordinador general de la campaña a la presidencia de la república del frente PAN, PRD y MC, si ganan podría ser el próximo Secretario de Gobernación!

* Caso Padrés podría dar un vuelco de 360 grados, la vida le puede recompensar los días amargos que paso en la cárcel

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigo lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe sin jorobar en contra de nadie ni tampoco ayudar a otros, finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder se hacen vivos y se llenan de caldo flaco, olvidándose hasta de los amigos.

Pero vamos al grano de esta gran bomba política que ya se esta gestando en la Ciudad de México y que ademas tiene mucha lógica, porque estamos en México y todo se puede y ademas en política todo pueda ser sin descartar nada por mas descabellado que se vea.

Nos llegan informes desde la Ciudad de México que el Frente Ciudadano que formo el PAN, PRD y MC mas lo que se unirán están ya desesperados porque salga de la cárcel el ex gobernador panista de Sonora Don Guillermo Padrés para aprovecharlo y también aprovechar su inocencia, ademas de sus grandes conocimientos de la política y la coordinación de campañas.

Pues ustedes saben que Guillermo Padrés jamas ha perdido una elección por votos siempre a ganado y se las sabe de todas todas, y ahora mas que con tanto dinero que tiene pues saliendo de la cárcel demostrando su inocencia seria un gran producto a vender a los mexicanos en contra del PRI, el asunto es que los lideres del Frente Ciudadano a nivel nacional todos ven con muy buenos ojos que saliendo Guillerno Padrés de la cárcel lo llamaran para que sea el próximo coordinador general de la campaña de quien resulte el candidato a la presidencia de la república por el frente.

Y ademas con todas las posibilidades de ganar y de ser así Guillerno Padrés podria ser el próximo secretario de gobernación, y entonces si aguas en Sonora todos los que lo quisieron linchar y lo denunciaron públicamente queriendo dañarlo, la gran verdad es que el caso Guillermo Padrés pudiera dar un vuelco de 360 grados y la vida recompensarle todos los malos ratos y días amargos que paso en la cárcel.

Y cuidado no esta lejos de suceder esto que hoy les comentamos, y si no al tiempo amigos lectores.