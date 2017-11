¡En Huatabampo el DIF tiene olvidados a niños, ancianos desprotegidos y demandas al por mayor por manutención y su presidenta bien gracias, Raul Ricardo Acedo Gastelum, subprocurador de la defensa del menor ya no se la acaba!

* Heliodoro Soto de Huatabampo por andar en campaña se le olvido el DIF municipal y sus huatabampenses

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Huatabampo Sonora le hacen un llamado urgente a la señora gobernadora Claudia Pavlovich para que de inmediato tome cartas en el asunto pues en la tierra de los generales no existe El DIF (EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA), ya que su presidenta la esposa del alcalde se ha olvidado totalmente de sus funciones y eso hace que el municipio este en total abandono en ese rubro de la tremenda desintegración familiar por la que están atravesando las pobres familias huatabampenses.

Y por si esto fuera poco para pruebas y muestras basta un botón ya cansado y muy presionado por lo que pasa en Hutabampo el subprocurador para la defensa del menor en ese municipio declaro públicamente que reciben semanalmente mas de 175 quejas y a diferentes personas con muchos asuntos relacionados con el DIF como la omisión de cuidados y violencia contra los niños.

Así como mucha violencia contra los ancianos, tenemos muchísimas demandas por pensiones alimenticias, la falta de convivencia familiar en fin sentimos que el DIF el sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha fallado y muchísimo en Huatabampo, no hay nada ni nadie que implemente programas que ayuden a los huatabampenses en esos aspectos de convivencia de integración familiar.

Algo esta pasando, muy mal las cosas en el municipio al grado de que el subprocurador de la defensa del menor asegura que alrededor del 70% de los casos es por omisión de cuidados a los niños y ancianos porque no saben, porque nadie los orienta por que el DIF Huatabampo es un gran elefante blanco, y si le sumamos a eso que el actual presidente municipal no hace nada por mejorar el DIF que dirige su esposa pues están bien amolados los huatabampenses con un alcalde omiso y que le vale lo que pase en su municipio y aunado a eso el ya casi abandono sus funciones como alcalde todo por la ambición del poder por el poder, dicen que ya anda en plena campaña electoral queriendo ser ahora diputado local cuando tiene el municipio de lo peor en total abandono y el DIF casi para desaparecer por la pésima administración municipal tanto de el como alcalde y su DIF malisimos los dos.

Así las cosas amigos lectores en Huatabampo el DIF lo que debería hacer el sistema de desarrollo integral de la familia no los es y ahí están las pruebas con lo que esta declarando públicamente el subprocurador para la defensa del menor en Huatabampo Raul Ricardo Acedo Gastelum, y si no al tiempo amigos lectores.