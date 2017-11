Identifican al atacante de Texas

Dos funcionarios han identificado al sospechoso de un tiroteo masivo en una iglesia de Texas como Devin Kelley.

Los funcionarios, uno de ellos federal y el otro de la policía local, hablaron con The Associated Press con la condición del anonimato porque no estaban autorizados a dar información sobre la investigación en curso.

El funcionario federal declaró que Kelley vivía en un suburbio de San Antonio y que no parece estar vinculado a grupos terroristas.

Señaló que los investigadores están mirando las publicaciones en redes sociales que Kelley pudo haber hecho en los días previos al ataque, incluida una que parecía mostrar un arma semiautomática AR-15.

Las autoridades dieron a concoer que Kelley entró a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs y abrió fuego, matando a más de 20 personas e hiriendo al menos a otras 10.

Un hombre abrió fuego este domingo dentro de una iglesia en una pequeña comunidad del Sur de Texas, matando a 27 personas e hiriendo a otras antes de ser “abatido”, dijeron medios locales.

Las autoridades declararon que un hombre entró a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs y comenzó a disparar.

El alguacil del condado de Wilson, Joe Tackitt, le dijo al medio Wilson County News que el tirador había sido “abatido”.

Las autoridades no han informado cuántos murieron o resultaron heridos, pero un comisionado del condado de Wilson, Albert Gamez, infromó a los medios de comunicación que funcionarios de emergencia le dijeron que más de 20 personas habían muerto y más de 20 habían resultado heridas, aunque esas cifras no han sido confirmadas.

Algunas víctimas fueron trasladadas en helicóptero médico al Centro Médico del Ejército Brooke, dio a conocer la cadena KSAT.

Megan Posey, vocera del Connally Memorial Medical Center, que se encuentra en Floresville, a unas 10 millas de la iglesia, dijo que “múltiples” víctimas estaban siendo atendidas por heridas de bala.