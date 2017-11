Politica Regional

El que ya levantó la mano y confirmó que va por que va es el empresario Ramón Corral Avila, quien aspira a ser candidato a Senador, considera que tiene posibilidades de romper la maldición electoral y evitar el voto de castigo de los sonorenses contra los padrecistas, decia el sabado Hilario Olea en su “Corren Rumores” del Entre Todos en la red. El panista estuvo en Cajeme y en Navojoa… . “Seria una mancuerna electoral exitosa al Senado”, dijo Marcelino Pérez Arenas, quien va a paso firme por una de las candidaturas a diputado local… A más tardar el 19 de noviembre Morena nominará a su “Coordinador de Organización Municipal”, es decir, a su candidato a la Alcaldía, aseguró el sábado el ingeniero Sergio Pablo Mariscal. “Ese día se llevará a cabo la asamblea nacional donde se espera queden definidas las candidaturas en los municipios de Sonora y otros estados”… Ah, de nuevo este fin de semana López Obrador de nuevo andará en Sonora, pero en municipios del norte

En México el mejor negocio, sin duda, es la política y mejor si eres de oposición al gobierno del PRI, porque eso otorga patente de corso y total impunidad. El columnista Rubèn Cortés presentó una larga lista de políticos de izquierda que se han llenado los bolsillos de dinero en forma ilegal y algunos ni siquiera reciben una sanción, como la esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya, acusada de lavar 100 millones de pesos.

La razón la explica de que este partido es aliado de Morena y como son muy gritones, el gobierno no quiere broncas. Luego cita otro colmo, al denunciar que “El exlíder de la CNTE Rubén Núñez reunió un botín de 132 millones de pesos de 2012 a 2015, mediante una red de lavado de dinero con cuatro empresas y personas físicas, con las cuales suscribió convenios para ventas y servicios a los agremiados del magisterio.

Pagó una fianza de sólo 70 mil pesos y salió libre, después de pasar apenas dos meses tras las rejas, aun cuando, además de lavado de dinero, la PGR lo acusó de vandalismo, robo equiparado y agravado y lesiones”. A poco eso no es una chulada. Si, mientras en Mexico no haya una real y verdadera justicia, pero parece que eso no sera debido al nefasto Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

PRONTO ESTARA LIBRE.- Ya ven el caso de Guillermo Padrés, sobre el que supuestamente pesan un montón de acusaciones, señalamientos de quebranto financiero por miles de millones de pesos, spuestos desvíos de recursos, de enriquecimiento inexplicable y como diría Rubén Cortés, hasta obsceno ya ven, en unos meses más estará gozando de libertad, sin que su fortuna se haya tocado para nada.

La razón, seguramente el peso político que conserva en el PAN, partido que se encargará, nos imaginamos, de negociar su salida, asi, pues sin duda que entrar a la política si vale la pena como negocio. Tiene sus riesgos, cierto, pero por lo que vemos, no se compara con sus ganancias, pero bueno, nos decia el jurisconsulto Atalo de la Vega de la Rocha, que el mismo juez del caso deberá fallar sobre otro proceso que le lleva al indiciado para ver si ordena del auto de libertad.

VA QUE VA.- El que ya levantó la mano y confirmó que va por que va es el empresario Ramón Corral Avila, quien aspira a ser candidato a Senador, a sus 71 años, estaría cumpliendo 72 el año entrante, considera que tiene posibilidades de romper la maldición electoral y evitar el voto de castigo de los sonorenses contra los padrecistas, decia el sabado Hilario Olea en su “Corren Rumores” del Entre Todos en la red. El panista estuvo en Cajeme y en Navojoa.

“Hay que reconocer que por su trayectoria está entre los mejores posicionados en las encuestas”, recoconoce el bien enterado de Hilario, también siendo Ramón muy bien visto y aceptado por el Lic. Victor Mendoza Lambert, pero el problema de Ramón es que no será un proyecto a largo plazo y el Senado para eso es, para mover gente que tenga posibilidades en el futuro, no en balde que desde el Senado han salido los últimos gobernadores y candidatos a gobernador.

Por cierto, Corral Avila dictó el pasado sábado una conferencia ante militantes, simpatizantes y empresarios aqui en Obregón, además sotuvo un encuentro con directivos del PAN en las oficina de la Colima y se dio tiempo para tomarse un cafecito con su gran amigo Chuy Félix Holguin, surgiendo rápido las conjeturas de que el cajemense podria ir en fórmula al Senado. “Seria una mancuerna electoral exitosa al Senado”, nos dijo via celular el ingeniero Marcelino Pérez Arenas, quien va a paso firme por una de las candidaturas a diputado local.

Luego, en mas de los albiazules, a pesar de que con esto se confirma lo que en muchos espacios de opinión se ha manejado, que desde hace rato Ramón Corral recibió la bendición de Damián Zepeda para ser candidato a senador, el PAN mantiene una carta bajo la manga.

Todos piensan que por paridad de género debe llevar una mujer como compañera de fórmula, pero la paridad se aplica a nivel nacional y no por estados y eso le da posibilidades de que en lugar de dama sea otro militante varón el que sea designado en Sonora, sobre todo que pueda ser un verdadero proyecto electoral a futuro.

En mas de asuntos politicos, a más tardar el 19 de noviembre el partido Morena nominará a su “Coordinador de Organización Municipal”, es decir, a su candidato a la Alcaldía, aseguró el sábado el ingeniero Sergio Pablo Mariscal. “Ese día se llevará a cabo la asamblea nacional donde se espera queden definidas las candidaturas en los municipios de Sonora y otros estados”, explicó el aspirante a dicha candidatura en Cajeme.

Mariscal inauguró la sede de la Red Universitaria y Ciudadana, el movimiento que lo promueve como posible candidato y cuyo domicilio está en la calle Chihuahua junto a la Cruz Roja (entre Jesús García y 6 de Abril), explicando que la apertura de esta sede es necesaria para los objetivos de la Red, que van más allá de lo electoral y busca consolidarse como una organización de apoyo a proyectos e iniciativas ciudadanas.

“Más allá de los resultados electorales, la Red debe ser un instrumento de la ciudadanía estén o no en Morena. Nuestra propuesta es la más integral y con mayores posibilidades”, mencionó quien también fuera director del Itesca, ah, y entre los asistentes estuvieron el amigo Everardo Tapia Urias, presidente del Club de Veteranos de la Cruz Roja y el amigo Sergio Anaya Gutiérrez, cubriendo la nota para su exitoso portal de noticias

Respecto a su labor de proselitismo para obtener la candidatura, Marical se dijo satisfecho y muy motivado tras comprobar que hay una demanda generalizada en la sociedad cajemense para que la administración municipal no sea botín de grupos de poder, ha, y de nuevo este fin de semana de nuevo estará en Sonora Andrés Manuel López Obradro, pero por municipios de la zona norte de la entidad.

En la inauguración de la sede, Mariscal estuvo acompañado por Rafael García Leyva, asesor del Plan de Desarrollo Agropecuario en el Proyecto Alternativo de Andrés Manuel López Obrador; la profesora Elizabeth Espinoza, del Magisterio Sonorense en Lucha; Olegario Carrillo Meza, ex presidente Municipal de Etchojoa y dirigente Nacional de UNORCA y; M.C. Sergio E. García Valdez, único mexicano galardonado a la Calidad en Ginebra Suiza edición 2001.