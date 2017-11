Inicia Gobernadora Pavlovich actividades del Mes de la Vivienda

Hermosillo, Sonora, noviembre 3 de 2017.- Hace cinco meses, la señora Ana María Durán Salazar recibió de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la noticia de que sería beneficiaria del programa de vivienda. Hoy la Gobernadora le entregó un Cuarto Rosa, como parte del inicio de actividades del Mes de la Vivienda.

“Muy bien muy a gusto y hasta con nervios, yo vivo en un cuartito de cartón, de madera, me habló la Gobernadora que me iban a dar un Cuarto Rosa, porque a mí me dio un documento cuando fuimos a Las Minitas el día de las madres”, expresó la señora Durán Salazar.

Ella es una de las mil 510 beneficiarias del programa Cuarto Rosa en Hermosillo y recibió en su vivienda a la Gobernadora Pavlovich quien supervisó la calidad de construcción y entregó las llaves respectivas.

La Gobernadora Pavlovich visitó también la vivienda de la señora Cinthia Guadalupe Calderón Carrillo, quien también recibió un Cuarto Rosa, cuyas llaves le entregó la Gobernadora Pavlovich.

“Me va a ayudar bien; estaba viviendo en lo que es un cuartito de construcción, pero no completo, el techo era de lámina pero no tenía piso y ahorita ya que me lo dieron (el Cuarto Rosa) estamos muy a gusto”, dijo la señora Calderón Carrillo visiblemente emocionada.

Durante el Mes de la Vivienda, explicó la Gobernadora Claudia Pavlovich, se intensifican acciones para combatir el hacinamiento en los hogares y que las familias cuenten con casas seguras.

“Para mí estas acciones de vivienda significan mucho más porque yo soy mujer y entiendo lo que es un hogar, entiendo lo que es un hogar que es mucho más que cuatro paredes, es donde estamos con nuestra familia, donde convivimos cuando vivimos nuestros sueños, alegrías y nuestras penas”, señaló.

La directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Elly Sallard Hernández, destacó el esfuerzo que hacen instancias de los tres órdenes de gobierno para hacer llegar estos beneficios a quienes más lo necesitan.

“Las actividades del mes de la vivienda son el reflejo del resultado de trabajo en conjunto en Sonora de la Gobernadora Claudia Pavlovich, los ayuntamientos y Gobierno de la República para garantizar a todas las familias el acceso a una vivienda digna”, dijo.

Presentes, el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en Sonora, CANADEVI, Santiago René Gluyas Ozuna; el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, los diputados locales Kiki Díaz Brown, Kitty Gutiérrez Mazón, Epifanio Salido Pavlovich, David Palafox Celaya e Iris Sánchez Chiu; el diputado federal Ulises Cristópulos Ríos; la titular de FOVISSSTE en Sonora, Fátima Terriba Amado; el delegado de INFONAVIT en Sonora, Roberto Sánchez Cerezo; y la Síndico de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández.

Noviembre Mes de la Vivienda

• Mil 510 Cuartos Rosa construidos en Hermosillo. 80 mdp de inversión

• Se construirán 483 nuevos hogares en 17 municipios

• Se entregarán estufas ecológicas en Etchojoa, Punta Chueca, Miguel Alemán, Banámichi, San Miguel de Horcasitas

• Iniciará Programa de Acondicionamiento de Vivienda para Adulto Mayor

• Iniciará la construcción de 77 Unidades Básicas de Vivienda en Hermosillo