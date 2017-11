¡Podría salir libre Guillermo Padrés de un momento a otro, Juez Federal resuelve que no esta comprobado el delito de crimen organizado por el que esta preso, quedaría libre pronto afirman!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Se tambalea el cargo clave por el que el ex gobernador panista de Sonora esta preso, el día de hoy un juez federal resolvió que no esta comprobado ese delito, y que no le han comprobado que sea él responsable de crimen organizado.

Por esos motivos al no comprobarsele podría quedar libre de un momento a otro explico el impartidor de la justicia federal, y admitió que pagando una fianza pudiera enfrentar sus procesos en libertad.

Pues era de esperarse que eso sucediera, saliendo libre se viene abajo todo ese gran teatro que se formo en su contra, así es la política, así es la justicia en México.

Y pues la verdad bien por Guillermo Padrés porque a nadie se le desea que este en la cárcel, y si no al tiempo amigos lectores.