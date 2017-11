¡En Cajeme la gobernadora atiende y escucha al gerente de los periódicos El Regional de Sonora, Diario de Sonora y TV Noticias informa, y ordena por segunda ocasión a Jorge Hoyos arreglar este asunto, pagos!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llega información calientita desde Cajeme que el día de hoy anduvo la señora gobernadora Doña Claudia Pavlovich, fue dicen a inaugurar la Plaza Senderos, donde entre otras cosas nuestro gran amigo y jefe inmediato se entrevisto con ella para saludarla y pedirle encarecidamente pues que le ayude y que le solucione ya el gran retraso que tiene el gobierno del estado con estos periódicos que le han hecho trabajos al gobierno de Claudia.

Y que por alguna cosa por otra pues no han pagado, la señora gobernadora ya ordeno desde hace meses que pagaran, primero le dio la orden al “Pano” Salido que andaba con ella en esa gira por Bácum, el “Pano” le ordena a Jorge Hoyos, y Jorge le hecho siempre la bolita a la jefa de prensa de la gobernadora, el asunto es que se están tirando la bolita unos a otros y no han acatado la orden de la señora gobernadora de pagar esos trabajos especiales que se le hicieron en las comunidades yaquis de vocearles y regalar los periódicos con las notas de los programas de gobierno que hace Claudia a favor de los yaquis, hasta ahí todo al parecer iba muy bien.

El día de hoy se vuelve a entrevistar con ella mi jefe Victor Gallardo, le vuelve a pedir de favor a la señora gobernadora que le pague, y ahora si la jefa en Sonora voltea y le habla otra vez a Jorge Hoyos y pregunta porque no han pagado eso, Jorge como siempre se tumba la barra y le vuelve echar la culpa a comunicación social y a su directora. El asunto es que la señora gobernadora le dijo tajantemente a Jorge Hoyos arregla este asunto ya de una vez por todas porque no quiero que me vuelvan a cobrar este trabajo.

Pues haber si ahora si le hace caso Jorge Hoyos a la señora gobernadora que la gran verdad ella actúa de buena fe ordena, pero a veces no le hacen caso esperamos que ahora si le hagan caso a Doña Claudia Pavlovich y por este conducto le agradecemos a la señora Gobernadora sus finas atenciones y muchas gracias por escucharnos y atendernos señora Gobernadora.

Pues así las cosas amigos lectores allá en Cajeme, la señora Gobernadora atendió bien a mi jefe Victor Gallardo y mi jefe como todo un caballero le agradece a Doña Claudia sus atenciones, y sino al tiempo amigos lectores.