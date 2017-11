Politica Regional

Reitera López Obrador, propuesta de traer la Secretaría de Agricultura a Cajeme, compromiso publico hecho ayer tarde ante un mitin en la plaza “Miguel Hidalgo” de la comisaria de Esperanza. Su llamado lo hizo tras mencionar al ex alcalde Lamarque Cano como una persona de su confianza… Llamó a evitar la confrontación política interna en el contexto de la lucha por candidaturas que, subrayó, se asignarán a quienes resulten favoritos en encuestas, estando presentes todos sus principales colaboradores de Sonora como Alfonso Durazo, Javier Lamarque y Bernabé Arana entre otros… JVOConsultores: SONORA: NADA PARA NADIE. A la pregunta si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido votaria? El 26.3% de los sonorenses votaria por el PRI y el 26.0% por el PAN… Hay empate técnico, y aunque lo nacional en asuntos económicos, politicos y sociales le pega al PRI, en el caso especifico de Sonora la imagen y el trabajo de Claudia Pavlovich no le ha aportado gran cosa al partido tricolor, porque aun con toda la carga negativa del peñismo, en Sonora era para que la ventaja del PRI en este tipo de encuestas anduviera, minimo, 5 puntos arriba!

Andrés Manuel López Obrador durante el mitin que encabezó ayer domingo a mediodía en la plaza “Miguel Hidalgo”, de la comisaria de Esperanza, reiteró que en caso de que sea el próximo presidente de México, la Secretaria de Agricultura seria trasladada a Ciudad Obregón.

Ante sus seguidores que acudieron a la plaza central de este poblado, reiteró su ofrecimiento para que los cajemenses planeen lo que podría ser un salto radical en la vida del Municipio, pronunciamiento tras una ardua y exitosa girra por el norte de Sinaloa y sur de Sonora y que concluria en Huirivis.

Además del traslado de la cabeza de la Secretaría y sus dependencias, la política agrícola del país será también diferente, con la actualización de subsidios que, dijo, son indispensable para el desarrollo social y económico de este sector, y es que una gran parte de ellos van a dar a manos de personas que no los necesitan.

A quienes aún critican la política de subsidios al campo, les recordó que en muchos países, y en especial entre los más desarrollados, la agricultura requiere de estos apoyos oficiales para sostener la soberanía alimentaria, por ello, ésta seria de una de sus principales politicas de gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Además de este anuncio, López Obrador reiteró sus críticas al gobierno federal y a la clase política mexicana con la fraseología acostumbrada: La mafia del poder, los corruptos, ladrones y otros adjetivos que son ya frases comunes en su discurso, señalando que siendo ya Presidente de la República analizaría la viabilidad de las casetas de cobro carretero.

A los militantes de Morena los llamó a evitar la confrontación política interna en el contexto de la lucha por candidaturas que, subrayó, se asignarán a quienes resulten favoritos en encuestas, estando presentes todos sus principales colaboradores de Sonora como Alfonso Durazo, Javier Lamarque y Bernabé Arana entre otros.

Su llamado lo hizo tras mencionar al ex alcalde Lamarque Cano como una persona de su confianza, omitiendo mencionar al abogado José Guadalupe Hernández quien disputa con Lamarque la candidatura a la diputación federal por parte de Morena, sin descartar que el cajemense pudiera irse con él a la capital del pais en caso de ganar las elecciones.

Cabe destacar que entre los asistentes al mitin se pudo ver a los aspirantes a una candidatura independiente Rodrigo Bours Castelo y Terencio Valenzuela Gallegos, el primero a la Presidencia Municipal y el segundo a la diputación federal por el Distrito 06, como también uno de sus operadores en las colonias de la ciudad, Everardo Tapia Urias, Presidente del Club de Veteranos de la Cruz Roja local.

Entre tanto, en otros frentes politicos, el rojo y el azul, a nueve meses de las elecciones 2018, en Sonora arrancan parejos rumbo al Senado el priista Epifanio “El Pano” Salido Pavlovich, primo-hermano de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el panista Luis SerratoCastell, ex delegado de la SCT en la entidad, revela encuesta estatal de la firma JVOConsultores.

El estudio domiciliario realizado del 18 al 29 de septiembre con una muestra aleatoria de mil 200 entrevistas para un margen de error de +/-2.82%, indica que el coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado es el preferido de los tricolores para que sea candidato al Senado con el 24.4% de las preferencias.

Entre los panistas, el “consentido” resulta ser el coordinador de la fracción albiazul con una votación del 31.1%, aunque todo parece indicar que la designación será por “dedazo” y el favorito para esta práctica antidemocrática será el ex senador y ex candidato a la gubernatura, Ramón Corral Avila, quien ha enviado señales de que si acepataria pese a su avanzada edad.

A la pregunta… si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido votaria? El 26.3% de los sonorenses cruzaria la boleta a favor del PRI y el 26.0% lo haria por el PAN. Al cierre de septiembre el porcentaje de indecisos era del 31.6%. Hasta ahi la encuesta de la muy seria y profesional empresa encuestadora y de estudios económicos y sociales JVOConsultores.

Viendo asi las cosas, y aun faltando meses para las decisiones internas de los partidos, y meses mas para las elecciones, otros aspirantes pudieran entrar o colarse en las encuestas, pero lo que llama muchisimo la atención, es que pese a la presunta carga negativa del gobierno panista de Guillermo Padré, al PAN como marca no le ha afectado mucho.

Hay empate técnico, y aunque lo nacional en asuntos económicos, politicos y sociales le pega al PRI –entiéndase gobierno de Peña Nieto–, en el caso especifico de Sonora la imagen y el trabajo de Claudia Pavlovich no le ha aportado gran cosa al partido tricolor, porque aun con toda la carga negativa del peñismo, en Sonora era para que la ventaja del PRI en este tipo de encuestas anduviera, minimo, 5 puntos arriba.

Finalmente, resultó muy rico y sabroso el cafecito colado en dias pasados con el Lic. Rafael Delgadillo Barbosa, presidente del CDM del PAN, acompañado por su brazo derecho, el atento y servicial abogado, empresario de las artes gráficas y piloto aviador Julio Cibrián, y por los ex alcaldes Jesus Félix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller, llegando casi al final Emanuel López Medrano, ex dirigente del partido.