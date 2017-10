¡En Sonora en el gobierno del estado sospechan que el jefe de la CECOP se este comprando solo a su compañía C.I. CONSTRUCCIONES SA de CV propiedad de Manuel Bustamante!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que donde quiera se pudieran estar cociendo habas como dice el dicho y no es para menos, pero ya varios funcionarios del actual gobierno estatal que comanda Claudia Pavlovich están parando oreja y ya muchos empezaron a sospechar que el director general de la cecop en Sonora Manuel Bustamante se pudiera estar sirviendo con la cuchara grande y aprovechándose del puesto que todavía ostenta.

Porque juran y perjuran sus mismos compañeros del gobierno de Claudia que Manuel tiene sus propias empresas constructoras y ya se aprovecho también cuando fue alcalde de Benito Juárez, construyo con su constructora CI Construciones de Villa Juárez el gran puente volado que ahora une a Altos de

Jecopaco con Villa Juárez y los campos Pesqueros Paredon Colorado y Paredoncito de la Bahía del Tobari.

Si su constructora fue la que hizo ese gran puente donde antes era el Cocoraque, era vado ahora es puente que hizo Manuel Bustamente y ahora otra vez el río vuelve a sonar que pudiera estar aprovechándose de que todavía es el gran jefe de la CECOP Sonora (CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA) ya sabrán donde esta sentado Manuelito, un hombre que le gusta muchísimo el dinero publico, el asunto es que muchos de sus amigos en el estado juran que Manuel se pudiera estar comprando solo o con varias artimañas legaloides para servirse con la cuchara grande, sus empresas CI CONSTRUCTORES DE VILLA JUARES SA DE CV que quiere decir Colonia Irrigacion Villa Juárez Sonora.

El asunto es que por mas que la gobernadora diga que hay transparencia en los contratos y licitaciones en las compras y constructores debe checar bien que la CECOP no se estén comprando solos ni pagándose solo a sus propias compañías mediante presta nombres, familiares lejanos y amigos como pudiera estar pasando aquí con esa compañía de Manuel Bustamente y otras que pronto daremos a conocer, compañías nuevas hechas al comenzar este sexenio para hacer mucho dinero en los 6 años de Claudia, y si no al tiempo amigos lectores.