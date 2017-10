¡En Sonora Andres Manuel pone al gobierno del estado intranquilos, los gobernadores yaquis lo apoyaran!

Les prometió a los yaquis sacarlos de la pobreza, hacerles justicia y habrá mucho desarrollo para las comunidades yaquis

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermoisllo, Son.- Y vaya que debe de tener muy preocupados al gobierno del estado de Sonora y a su gobernadora el hecho de que el día de ayer el virtual candidato de MORENA a la presidencia de la república anduviera por los terrenos yaquis.

Y ademas nunca se esperaban que fuera tan bien recibido por los gobernadores yaquis y mucha gente que simpatiza con Andres Manuel, el asunto es que en el gobierno del estado ya saben todo lo que los yaquis le dijeron a Lopez Obrador,

que urgía que los ayudara porque se sentían solos y desamparados y en total abandono por los gobiernos tanto del estado como del federal, y por eso para ellos la única esperanza era que él los ayudara cuando llegue a la presidencia de la republica.

Que sin duda así sera porque donde llega este gran hombre carismático, noble simple, sencillo sin tantos aspavientos como los otros candidatos, la gente lo quiere, la gente lo apoya y de seguro votaran por él, porque eso es lo que quiere México, un presidente del pueblo y para el pueblo.

El asunto aquí se torna muy bien para Lopez Obrador ya que según fuentes muy fidedignas ya la gran mayoría de los yaquis se irán con Andres Manuel y votaran por él, por que para ellos es la única esperanza de sobrevivir bien y salir del total abandono en que los tienen los actuales gobiernos que nomas prometen y prometen y jamas les cumplen, eso le dijeron ayer en privado al casi próximo presidente de México.

Pues haber que programas inventa ahora el gobierno del estado para rápido ir a darles a los yaquis, alguna aspirina y calmarlos porque ya se les esta revolviendo mas el agua ahora con la venida de Andres Manuel a sus terrenos, se dice que pronto una gran comisión de Yaquis irán a México donde los recibirá Lopez Obrador y los apoyaran con muchos beneficios, el partido MORENA les ayudara a los yaquis así se dice y aguas porque Andres Manuel si cumple su palabra, él no roba, no miente y no traiciona, ese gran lema lo llevara a la presidencia de la república sin duda, y si no al tiempo amigos lectores.