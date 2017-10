Ataque armado en San Ignacio Río Muerto deja dos niñas lesionadas

* Las niñas resultaron heridas cuando unos sujetos rafaguearon su casa

SIRM.- Siendo las 5 de la tarde del día de ayer sucedio un ataque armado en la colonia Doctores por las calles 23 de Octubre y 7 Pueblos en el municipio de San Ignacio Rio Muerto.

En dicha agresión armada resultaron dos menores de edad lesionadas cuando sujetos desconocidos rafagueron la casa donde viven, las niñas lesionadas responden a la nombre de Dayana V. C. de 2 años de edad, misma que presenta un rozón de proyectil de arma de fuego en la mejilla derecha y dos más en ambos pies, mientras que la otra es Rubí V. C., de 12 años de edad, quien presenta dos rozones en espalda, heridas que no son de gravedad.

Ellas fueron trasladadas abordo de un automovil particular el cual se detuvo en Calle 300 y Coahuila para ser escoltados por elementos de la policia hacia una clinica particular.

En el lugar de los hechos se recogieron casquillos percutidos alibre .223 y 7.62×39.