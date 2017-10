¡En Cajeme las ultimas encuestas panistas favorecen a Rafael Delgadillo Barbosa y a Nidia Rascon como los mejores, mas limpios candidatos a la alcaldía y con mas posibilidades!

* Rafael Delgadillo Barbosa y Nidia Rascon serian el 1-2 en Cajeme, ambos serian la mejor opción por el PAN por la alcaldía de Cajeme para el 2018, Nidia Rascon iría por aquello de la equidad de genero, Ley que hizo decreto la gobernadora Claudia Pavlovich.

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- La efervescencia política esta a todo lo que da, pues ya se vienen las piscas electorales, podemos decir que ya están a la vuelta de la esquina, pues prácticamente este 2017 esta en la recta final y la lucha por la alcaldía de Cajeme esta por comenzar.

Después del fallido intento de Jorge Russo y Gustavo Almada de apoderarse de la candidatura por el PAN a la alcaldía de Cajeme, la calma ha vuelto al PAN Sonora y al PAN Cajeme, donde se han dado cuenta que tienen activos muy valiosos y que pueden llevarlos al triunfo en el 2018.

Encuestas llevadas a cabo recientemente en Cajeme han arrojado que el actual presidente del PAN Cajeme Rafael Delgadillo Barbosa y la Maestra Nidia Rasco ex candidata a la diptación federal por el sexto distrito serian sin duda la mejor opción y formarían el 1-2 que pudiera llevarlos al triunfo por la alcaldía de Cajeme en el 2018.

Rafael Delgadillo Barbosa y la Maestra Nidia Rascon ambos salieron arriba en las encuestas, dejando abajo a gente como Rene Arturo Rodriguez, que su único triunfo ha sido el tricampeonato de los Yaquis y que políticamente hablando nadie lo conoce, ademas de la terrible temporada que tienen los Yaquis pues seria contraproducente y un gran error elegirlo como abanderado, también el que se ha quedado en el camino es Andres Salas, quien fuera el remplazo del “Palillo” Villanueva en las elecciones pasadas, que por cierto no le fue muy bien, ademas de que Andres Salas queda descartado automáticamente porque el tiene su residencia en el municipio del Quiriego por ser el secretario del ayuntamiento y aunque renuncie no le alcanza para ser el elegido.

Por su parte la maestra Nidia Rascon aparece arriba en las ultimas encuestas (por aquello de la equidad de genero ley que hizo decreto la gobernadora Claudia Pavlovich) de Martha Patricia Espinoza ex candidata a la diputación local por el distrito XV a quien por cierto tampoco le fue nada bien en las elecciones pasadas, también la Maestra Nidia aparece arriba de Beatriz Lopez Otero quien esta haciendo su luchita apareciendo en varios eventos últimamente pero no le ha alcanzado para superar a Nidia Rascon.

Rafael Delgadillo Barbosa y la Maestra Nidia Rascon como les decíamos amable lector serian el perfecto 1-2 por la alcaldía de Cajeme en el 2018, ya que ambos han salido arriba en las ultimas encuestas realizadas, ambos no tienen cola que le pisen, entrarían limpiecitos en la carrera por la alcaldía, ambos tienen buena trayectoria, son bien vistos por los militantes panistas y sobre todo son bien vistos por la ciudadanía cajemense, ya que son dos personas conocidas, con experiencia, con carisma y liderazgo y lo esencial la ciudadanía cajemense ya esta harta de candidatos cochinos y traicioneros, es por ello que tendría el PAN Cajeme mayor oportunidad de llevarse el triunfo por la alcaldía de Cajeme en el 2018, y como dice mi gran amigo “Pepe” Alvarado, y si no al tiempo amigos lectores.