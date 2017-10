Marea Brava

* VAN A LA CABEZA Rodrigo Bours y Terencio Valenzuela en sus aspiraciones a un puesto de elección popular por Cajeme. No hay que olvidar que ambos aspirantes van por la candidatura independiente con un proyecto que deja en el camino a cualquier propuesta de partido que este sea. Creo que mientras las divisiones de los grupos del PRI y del PAN se encuentran agarrados en discusiones tontas, otros están aprovechando que tienen libre el camino para afianzar mejor su proyecto de vida que vienen ofreciendo a un pueblo olvidado………… ¡CUIDADO!………

* LOS DIMES Y DIRETES de los daños que sufrió el vehículo de la regidora del PRI, Ramoncita Flores López, están en la boca de todos. Unos dicen que fueron vándalos de algún sector de la ciudad, mientras que a otros les llama la atención de que en cada proceso electoral sufre un atentado de esta magnitud los vehículos de algunos militantes del partido en el poder, tal es el caso de un ex regidor de extracción panista de la administración de Manolo Barro, a quien en mero proceso electoral, también le averiaron su carro por fuera de su domicilio y nunca se supo nada del o los responsables de este atentado, y creemos que quedará impune el de la líder sindical Ramoncita Flores López. Saquen conclusiones amables lectores………………….

Eduardo Flores

VAN A LA CABEZA Rodrigo Bours y Terencio Valenzuela en sus aspiraciones a un puesto de elección popular por Cajeme. No hay que olvida que ambos aspirantes van por la candidatura independiente con un proyecto que deja en el camino a cualquier otra propuesta del partido que este sea.

Creo que mientras las divisiones de los grupos del PRI y del PAN se encuentran agarrados en discusiones tontas, mientras otros están aprovechando que tienen libre el camino para afianzar mejor su proyecto de vida que vienen ofreciendo a un pueblo olvidado, pues la gente ya está harta de que no se le toma en cuenta en las decisiones de reformas de leyes y otros acuerdos que han venido a perjudicar el bolsillo de todos los mexicanos, claro está que para algunos la vida les ha sonreído de maravilla, pues están pegados a la ubre y no la quieren soltar.

Hay tantas cosas en la lumbre, que no creo que el PRI-Nacional logre mantener la silla presidencial, ya que se han destapado varios actos de corrupción en la federación y esto los dejará mal plantados en este próximo proceso electoral del 2018……………….

LOS DIMES Y DIRETES de los daños que sufrió el vehículo de la regidora del PRI, Ramoncita Flores López, están en la boca de todos.

Unos dicen que fueron vándalos de algún sector de la ciudad, mientras que a otros les llama la atención de que en cada proceso electoral sufre un atentado de esta magnitud los vehículos de algunos militantes del partido en el poder, tal es el caso de un ex regidor de extracción panista de la administración de Manolo Barro, a quien en mero proceso electoral, también le averiaron su carro por fuera de su domicilio y nunca se supo nada del o los responsables de este atentado, y creemos que quedará impune el de la líder sindical Ramoncita Flores López. Saquen conclusiones amables lectores……………

EL MARTES PASADO, La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano atestiguó la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a cargo de Alberto Haaz Díaz, presidente del Comité de Participación Ciudadana de ese organismo. Ante integrantes de este Comité, conformado por funcionarios de los tres poderes de Gobierno; servidores públicos; sociedad civil; y Alfonso Hernández Valdez, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA, reconoció la importancia de este Sistema.

Aquí, la Gobernadora Pavlovich dijo que este órgano requiere el apoyo gubernamental, privado y ciudadanía en general para acabar con el cáncer de la corrupción, lo cual desde un punto de vista social, a la ciudadanía le pareció bastante bueno la instalación de este comité, porque puede terminar con dudas que existen sobre el funcionamiento de nuestro actual gobierno…………….

MIENTE el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, al decir que se fortalece la seguridad pública en Sonora. Cajeme es la puerta al infierno de las ejecuciones. Este funcionario estatal quiere tapar el sol con un dedo, cuando la realidad es otra, pues las ejecuciones en este municipio se han ido incrementando día con día y no existe corporación policiaca alguna que pare tantos crímenes cometidos por todos los rincones de este municipio. Cajeme está destinado a seguir sufriendo la incapacidad de García Morales y este se la lleva recorriendo el Estado, presentando informe de labores falsos, pues la realidad que se vive es otra e insiste en que la seguridad pública es responsabilidad de todos. Esto último es cierto, todos debemos participar, pero no sabemos contra quien porque siempre que se realiza una redada u operativo contra delincuentes, salen elementos de las diversas corporaciones implicadas con las bandas y eso da a pensar que se necesita hacer una limpia hacia el interior de las corporaciones policiacas, porque esto ya rebasó la tolerancia ciudadana… Eso sí, Adolfo García Morales ya se compró su suburban blindada por si las moscas. Los sonorenses ahí que se protejan como puedan… PRIMERO YO………….

EL PANO SALIDO y resto de los Diputados del Congreso del Estado, se la llevan reformando y promoviendo leyes a nuestra constitución que les dejen jugosas ganancias económicas, pero eso sí, jamás intentan promover una ley que los lleve a prisión en caso de cometer actos de corrupción contra el estado… Parece ser le dieron palo al PANO con la senaduría por Sonora desde el centro del país. ESO NO LES CONVIENE………………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71