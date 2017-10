Exige GPPAN resultados en Materia de Seguridad Pública

Hermosillo, Sonora a 25 de octubre de 2017.- Como una instancia que ha sido rebasada por el fenómeno delincuencial, calificaron legisladores del Partido Acción Nacional la labor de la Secretaría de Seguridad Pública que a dos años de asumir la responsabilidad de preservar la integridad y tranquilidad de las familias, no ha logrado frenar delitos como robos, violaciones y homicidios dolosos que le han quitado a Sonora el título del Estado fronterizo más seguro de México.

A través de una comparecencia en la Comisión de Seguridad presidida por Javier Dagnino Escobosa, el coordinador de la bancada panista, Luis Serrato Castell expuso el sentir de las familias con las que ha tenido acercamiento en las colonias quienes reclaman la falta de elementos policiales en las comunidades y cuestionó las razones por las que no se ha implementado la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, aprobada por la actual legislatura.

“La Ley no está siendo usada, en esta Ley viene un instrumento para el ciudadano, si el policía no responde en tiempo, va a tener consecuencias y es por eso que preguntamos por qué no ha sido aplicada, ya que los primeros pasos era conformar un consejo y capacitar a los cuerpos policiales y no hay información de que la Secretaría trabajó en esto”, cuestionó Serrato Castell.

De acuerdo a cifras del Sistema de Seguridad Pública, se registró un aumento en delitos como el robo bancario con 500%, robo con violencia a negocios con 105.7%, robo con violencia de vehículos con 85.4%, violación 17.9% y los homicidios dolosos 15.7%.

La secretaria de la Comisión, Lina Acosta Cid lamentó la falta de estrategias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para frenar los casos de violaciones que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) se presentaron 99 casos denunciados de enero a agosto, es decir, se registró un incremento de 253.6%.

“La integridad es lo más valioso que tenemos y en el tema de la violación en el caso de Hermosillo yo no veo ninguna estrategia ni política pública directa. Veo que se ha gastado muchísimo de un presupuesto aprobado de mil 611 mdp y que se gastaron de más, es decir, 508 mdp recursos que no fueron utilizados para la contención y atención a mujeres y niñas que sufrieron violación en Hermosillo. Si se hubiera gastado en estos rubros, tuviéramos otra percepción de la inseguridad”, declaró Acosta Cid.

En la etapa de conclusiones el presidente de la Comisión de Seguridad Javier Dagnino Escobosa calificó como reprobada, la gestión de la Secretaría al no implementar acciones efectivas para salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, tarea que le corresponde a esta dependencia estatal.

“El Grupo Parlamentario del Acción Nacional fija la siguiente postura, la Secretaría está rebasada por el fenómeno delincuencial sin precedente que se vive en la entidad, dicha conclusión emana del clamor ciudadano que exige a sus autoridades frenar el incontenible avance de la inseguridad.