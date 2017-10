CUESTIONA GPPAN A SIDUR FALTA DE RESULTADOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

Hermosillo, Sonora a 24 de octubre de 2017.- Con cuestionamientos sobre la falta de resultados en materia de obra pública y sobre el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal se realizó la comparecencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) en las instalaciones del Congreso del Estado.

En relación a la glosa del segundo informe del Gobierno de Sonora, el legislador Armando Gutiérrez Jiménez calificó como lamentable el golpe a la economía familiar con el aumento a servicios públicos como la tarifa de transporte.

“Los perjuicios de la voracidad de recursos para gastos superfluos no hacen distinción para los sonorenses más necesitados y en el pasado mes de julio fuimos testigos del incremento a las tarifas del servicio público de transporte en todo el Estado que aunado a esto, en los últimos tres meses no ha dado muestras de haber mejorado en ningún aspecto”, destacó.

Ante miembros de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Ramón Antonio Díaz Nieblas solicitó al Secretario de la dependencia estatal equidad en la distribución de recursos para obras en los municipios independientemente del partido político que sea emanado su alcalde.

“Llama la atención que el presupuesto en los municipios no han sido justo ni equitativo, ya que vemos que la inversión presupuestaria para Hermosillo es de 2 mil 355 pesos por habitante, mientras que en SLRC es tan solo de 843 pesos. Vemos una distribución del presupuesto totalmente injusto porque también en Navojoa y Agua Prieta tenemos ejemplos de que recibieron mil 162 pesos y mil 421 pesos respectivamente, por habitante, por mencionar algunos municipios”, detalló.

Por su parte, la legisladora Célida López Cárdenas expresó que de los 5 mil millones de pesos de deuda a largo plazo autorizada para el 2016 no fueron ejercidos como se comprometieron.

“Se nos informó por parte del Poder Ejecutivo que solo se aplicó una parte en esos 5 mil mdp en 2016 por lo que en 2017 se ejercería el resto. Lo que sí vemos, en contra sentido es que hubo un excesivo gasto corriente, más de 4 mil mdp fueron ejercidos sin contemplarse en el presupuesto, en remodelación de oficinas gastaron 308 mdp, se excedió en presupuesto a medios de comunicación por más de 700 mdp; el recurso y el flujo lo tuvo el Gobierno del Estado y lamentablemente no se destinó para poder cumplir con lo que era la prioridad, en donde todos coincidimos que es urgente que a Sonora se le siga apoyando en drenaje, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, destacó López Cárdenas.

El Grupo Parlamentario exigió al Secretario una explicación pública de los hallazgos de la Auditoría de Superior de la Federación que reveló que hay un posible daño patrimonial por 51 millones de pesos con el pago de obras no finaciables por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y de lo cual el Estado no ha dado una explicación a los sonorenses.