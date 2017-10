¡Acusan al sonorense Cano Velez de querer construir un hotel y un campo de Golf en tierras indígenas!

* De acuerdo a una publicación del estado de Chihuahua http://www.cronicadechihuahua.com/Rechazan-hotel-y-campo-de-golf-en,51035.html, al funcionario federal de origen sonorense, se le acusa de formar parte de una inmobiliaria denominada “Mesa de la Barranca”, cuyo objetivo es construir un desarrollo turístico en dicho Parque en una franja de 50 hectáreas, superficie que supuestamente fue usurpada a familias rarámuris por terceros cuyo dominio ahora pasó a manos de empresarios chihuahuenses.

Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de Sociedad Hipotecaria Federal es señalado de ser parte de un grupo de inversionistas de afiliación priista, que mediante el despojo intentan construir un hotel y un campo de golf en tierras indígenas dentro del Parque Nacional Barrancas del Cobre en el municipio de Urique.

En conferencia de prensa realizada en la capital del vecino estado, Rosario Batista Cruz, primera gobernadora indígena de Mogotavo, comunidad que se encuentra dentro del polígono del área susceptible de ser afectada, así como Miguel Manuel Parra representante comunitario, aseguran que la compañía Mesa de la Barranca adquirió el predio citado por 22 millones 934 mil 872 pesos a las hermanas Ivonne y Odile Sandoval Almeida, a quienes se acusa de hacerse pasar por dueñas de los terrenos con títulos de propiedad que recibieron en 1984 y 1999, a pesar de que los afectados continúan con un proceso legal ante la Secretaría de la Reforma Agraria para que se les reconozca la propiedad.

Entre los inversionistas, explicaron, se encuentra Omar Bazán Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Orviz Blake, ex diputado local y empresario de la construcción; Ricardo Valles Alvelais, ex funcionario estatal; el empresario Agustín López Daumas, y Jesús Alberto Cano Vélez, ex diputado federal priísta por Sonora, a quienes acusaron de despojo de territorio mediante la compraventa de la Mesa de Mogotavo, en lo alto de la Barranca del Cobre, donde la comunidad rarámuri ha habitado por más de 500 años, según peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Mesa de la Barranca ordenó detener en 2015 obras de agua potable que realizaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por considerar que afectaban su propiedad y que los beneficiarios no tienen derechos sobre los terrenos, desconociendo la existencia de una comunidad de al menos 300 indígenas.

Los rarámuris expresaron que temen ser desplazados por el desarrollo turístico, promovido al amparo de contratos de compraventa que consideran ilegales. Los indígenas piden que se reconozca que la comunidad de Mogotavo existe, pues los inversionistas niegan que haya habitantes en la barranca.

Mesa de Mogotavo tiene un mirador más amplio que el de Divisadero Barrancas del Cobre, donde se encuentran un hotel y una estación del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, entre otros atractivos.

La comunidad de Mogotavo interpuso el año pasado un amparo contra la suspensión de las obras de agua potable; además, piden la intervención de autoridades estatales y federales y el respeto a su derecho de posesión del bosque.Tomado de Dossierpolitico.