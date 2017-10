Inaugura Gobernadora XIV Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE 2017

Hermosillo, Sonora, octubre 23 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró la justa deportiva entre mil 500 jóvenes estudiantes de CECyTE de 21 delegaciones el país, entre los que surgirán los campeones en beisbol, basquetbol, voleibol, futbol y atletismo.

Luego de que la llama del pebetero olímpico fue encendido ante más de mil deportistas que gritaban de alegría por estar en la competencia para la que se prepararon durante meses, la Gobernadora Pavlovich pronunció la declaratoria inaugural del XIV Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE 2017

Acompañada del alcalde Manuel Ignacio Maloro Acosta, el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, el Coordinador Nacional de los CECyTE, Enrique Macedo Ortiz, y el Director de esa institución en Sonora, Amós Moreno Ruiz, la Gobernadora Pavlovich dio la bienvenida a todas las delegaciones.

Enfatizó que con disciplina y esfuerzo se logran los objetivos deseados en el deporte y en la vida diaria, pero además el practicar una actividad los aleja de vicios y malos hábitos.

“Aquellos que tienen una disciplina en el deporte significa que realmente le echan ganas a lo que hacen, que van a salir adelante y eso me gusta mucho como madre de familia”, destacó frente a los deportistas que del 23 al 27 de octubre medirán sus destrezas y habilidades en cinco deportes.

Enrique Macedo Ortiz, Coordinador Nacional de los CECyTE, agradeció a la Gobernadora Pavlovich por albergar este evento y fomentar una educación integral en los jóvenes.

“Una educación integral es la educación académica y la formación tanto en las artes como en el deporte, hoy sin el apoyo de usted Gobernadora no estaríamos aquí”, aseguró.

El juramento deportivo fue a cargo del atleta Julio Saúl Díaz, estudiante del plantel Hermosillo I; el ex alumno y danzante del venado, Luis Osuna, así como la alumna atleta paralímpica, Jennifer Villalobos, llevaron la antorcha y finalmente el ex alumno y atleta mundialmente ganador, Tonatiú López Álvarez encendió el pebetero.

Las delegaciones participantes son: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Sonora competirá con 160 atletas de la Ola Roja en todas las disciplinas y categorías.

Presentes, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el Director General de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Genaro Enríquez Rascón; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el Delegado de la Secretaría de Educación Pública en Sonora, Enrique Palafox Paz; el Rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras; los diputados locales Flor Ayala, y Epifanio Salido Pavlovich; y el diputado federal Ulises Cristópulos Ríos.