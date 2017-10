Marea Brava

* LA QUEMA DEL VEHICULO de la líder sindical Ramoncita Flores López, se cree se deba a intereses políticos de grupos, pues hoy en día el PRI-Cajeme se encuentra dividido por intereses de ambos bando y nadie quiere ceder terreno; todos quieren estar en el poder y la mesa del dialogo ha salido sobrando en este tema, pues entre ambos bandos existen rivalidades muy fuertes en temas de la política y podría decirse que nuestra líder sindical se quedó en medio de dos fuegos cruzados. Esto es lo que pasa cuando los que dicen ser dueños de un partido, creen tener el control de la militancia, y estos últimos son quienes sufren las consecuencias de los desacuerdos de ambos bandos…………….

* Es importante decirle al líder del PRI-Estatal Gutiérrez Sánchez, que existen algunos otros municipios que necesitan renovación de sus dirigencias, tal es el caso del Municipio de Cajeme, donde se ocupan dirigentes más apegados a la sociedad en general y no como lo han venido haciendo el actual presidente Andrés Rico Pérez y su secretaria general Lourdes Pórtela Peñuñuri, quienes no ayudan en nada de cara al próximo proceso electoral del 2018… URGE UNA RENOVACION EN CAJEME, pero si no puede le vamos a entender porque aquí manda otro grupo y ese grupo no es el de usted… TE RIES DE LOS PANISTAS Y TU PARTIDO ESTA PEOR………………

Eduardo Flores

LEI UNA HISTORIA DEL PÁSADO DE MI AMIGO “EL PICHO” Froylan Campos, acerca de algunos problemas de inseguridad que vivieron en el pasado algunos municipios del norte, en los cuales ya volvió la calma y la paz que tanto anhelaban los habitantes de estas regiones serranas.

Hoy la política vuelve a estos lugares y el presidente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez aprovecha estos espacios de calma para formalizar el arribo de las nuevas dirigencias municipales para sembrar según él, optimismo entre sus correligionarios de cara al proceso electoral que recién ha iniciado, pero hay que destacar que todo esto se logró gracias a la coordinación que ha mantenido entre las corporaciones policiacas nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pero también es importante decirle al líder del PRI-Estatal Gutiérrez Sánchez, que existen algunos otros municipios que necesitan renovación de sus dirigencias, tal es el caso del Municipio de Cajeme, donde se ocupan dirigentes más apegados a la sociedad en general y no como lo han venido haciendo el actual presidente Andrés Rico Pérez y su secretaria general Lourdes Pórtela Peñuñuri, quienes no ayudan en nada de cara al próximo proceso electoral del 2018…

URGE UNA RENOVACION EN CAJEME, pero si no puede le vamos a entender porque aquí manda otro grupo al PRI-Cajeme y ese grupo no es el de usted … TE RIES DE LOS PANISTAS Y TU PARTIDO ESTA PEOR………………….

FALSA LA NUEVA LEY DE TRANSITO MUNICIPAL PARA ESTE 2017. En redes sociales anda circulando la supuesta nueva ley de tránsito municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme y que supuestamente fue aprobada por cabildo y entro en vigor el primero de octubre. Déjenme decirles que es totalmente falso, porque la Dirección de Ingresos Municipal, dice que la lista de precios que exhiben es inventada de mala leche para enredar a la gente.

La primera infracción dice. No traer licencia o que este vencida, multa 2,800.00 pesos. No traer tarjeta de circulación 2,800.00 pesos. Omitir un alto. 900,00 pesos. Pasarse la luz roja 2,300.00 pesos. Multa por chocar 4,600.00 pesos. Multa por volcadura y atropellamiento 5,300.00 pesos. Multa por darse a la fuga 6,000.00 pesos.

Multa por usar celular cuando se va manejando 2, 300.00 pesos. Estas son algunas de las infracciones que se exhiben a través de las redes sociales, y son totalmente falsas. No haga corajes contra sus autoridades; primero investigue la veracidad de la información con las autoridades responsables y se dará cuenta que es totalmente ¡FALSO!………….. HAY DE TODO EN LA VIÑA DEL SEÑOR……………….

MUY MUERTOS DE HAMBRE SE VIERON TODOS LOS DIPUTADOS en la sesión del 17 de octubre, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, quienes trasladaron provisionalmente la sede del Poder Legislativo con motivo del 400 aniversario a la comisaria de Cocorit el día de ayer.

Déjenme decirles que ni un vaso con agua ofrecieron a los asistentes quienes aprobaron cinco acuerdos dirigidos a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, y se turnaron a comisiones dictaminadoras dos iniciativas con proyectos de decreto para reformar el Código Penal y la Ley de Transporte del Estado de Sonora.

Diversos grupos de mujeres de escasos recursos, que fueron movilizados con engaños por líderes del PRI, se retiraron con un mal sabor de boca, pues nuestros legisladores compraron agua embotellada solo para ellos y poco les importó la presencia del gabinete que encabezaba el Alcalde Faustino Félix Chávez, entre otros representantes populares, a quienes se les cuestionó el desaire que les hicieron todos los legisladores del Congreso del Estado……

Cuanto pudieron haber gastado en agua para los presentes? … Yo en lo personal observé en un plato como tres paquetes de galletas de GAMESA, y un balde de café como para 100 personas, lo cual desapareció como por arte de magia, pues fue mucha la asistencia de invitados y empezaron a retirarse con la boca ceniza por la falta de agua… ¡EL COLMO!… QUE MAL SE VIERON?… La mayoría de los presentes se retiraron echando madres contra los DIPUTADOS LOCALES DE CAJEME………………..

LA QUEMA DEL VEHICULO de la líder sindical Ramoncita Flores López, se cree se deba a intereses políticos de grupos, pues hoy en día el PRI-Cajeme se encuentra dividido por intereses de ambos bando y nadie quiere ceder terreno; todos quieren estar en el poder y la mesa del dialogo ha salido sobrando en este tema, pues entre ambos bandos existen rivalidades muy fuertes en temas de la política y podría decirse que nuestra líder sindical se quedó en medio de dos fuegos cruzados. Esto es lo que pasa cuando los que dicen ser dueños de un partido, creen tener el control de la militancia, y estos últimos son quienes sufren las consecuencias de los desacuerdos de ambos bandos.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71