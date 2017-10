Politica Regional

¡Lo bueno es que ya se van!..: Sorprendido, sí, cuando se escucha esa frase en boca de Damián Zepeda, Secretario General del PAN, entendiéndose que las cosas que funcionan se deben de aprovechar vengan de donde vengan, cayendo mas pronto un hablador que un cojo, pues Zepeda fue de los “padrecistas” que se fueron o que el pueblo corrió con su voto en las elecciones pasadas… No para la Fundación Colosio de Cajeme, pues de nuevo este viernes a las 6 pm, el “Café Colosio” tiene invitado especial: El diputado Emeterio Ochoa Bazua, quien disertará sobre el tema “Análisis de Fortaleza y Oportunidades para el Desarrollo Municipal”… Invitados de lujo tendrá este viernes desde las 7 pm la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui en su complejo del bulevar “Bartolomé Delgado de León”: Terencio Velenzuela Gallegos, quien busca ser candidato independiente al Congreso de la Unión por el Distrito 06 y el Ing. Rodrigo Bours Castelo… Excelente el trabajo de la joven Comisaria de Cócorit, Lic. Marielos Armida López, en el apoyo logistico a la organización de la sesión del Congreso Local!

Esa célebre frase fue determinante para la caída de Guillermo Padrés y de muchos de sus amigos que contendían por algún puesto de elección popular, tal es el caso del mismísimo Damián Zepeda que pretendió ser Presidente Municipal de Hermosillo y quien también fue arrastrado por la corrupción desbordada que se dio en el sexenio padrecista.

Todo Sonora la repetía una y otra vez hasta el cansancio, hoy día esa frase se recuerda como uno de los malestares más grandes del ex gobernador. Pues donde aparecía, los gritos de “lo bueno es que ya se van” los escuchaba una y otra vez, y ahora, algunos padrecistas explotan esa frase para dirigirse a los priistas que tienen la Presidencia de la Republica.

Hoy la retoma desde su trinchera Damián Zepeda conociendo el efecto que genera, aunque bien a bien el malestar social a nivel nacional nada tiene que ver con el que existió en Sonora hace 3 años contra la administración estatal. En aquellos años, no se quería saber nada de Guillermo Padrés y de sus cómplices que dejaron a Sonora en bancarrota, dice de manera correcta el Licenciado Victor Mendoza Lambert.

Damián Zepeda en cuanta entrevista que atiende hoy día, aprovecha para dejar la frase que tanto le molesto hace apenas unos años, hoy al parecer la disfruta y la retoma contra los priistas “lo bueno es que ya se van”. Bueno, esa fracesita se va a voler escuchar un dia despues de las elecciones presidenciales cuando se confirme la derrota del grupo de Anaya y su pandilla.

Aunque bien a bien aún no se alcanza a entender el porqué Ricardo Anaya y sus incondicionales le pegan duro y a la cabeza al partido ubicado en un lejano tercer lugar como es el PRI, cuando la lógica te dice que deberían atacar o cuestionar a Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena quienes encabezan las preferencias de la gran mayoría de los mexicanos.

En fin, “lo bueno es que ya se van” quizá en algunas partes de nuestro país tenga algún efecto que ayude al PAN, excepto en Sonora, donde dudo mucho que ese frase tenga algún impacto de beneficio para los azules, aquí en la tierra del Sol lo único que sucede es que nos recuerda todas las desgracias financieras y a todos esos funcionarios corruptos que hoy día están en la cárcel, que están huyendo o que están en algún posición plurinominal.

Damián tendrá que poner más cuidado, pues su “pirateada” frase está generando muchos recuerdos a los sonorenses que comenzaban a olvidarse.

Acá en Sonora esa frase le hace daño al partido de Zepeda, y le hace daño a Ricardo Anaya, creo que Damián tendrá que replantearla y buscar algo más original que no sea una vil copia, pues los y las candidatas que Zepeda tiene listos para Sonora están nerviosos y seguramente que eso malos recuerdos les afectarán.

Lo que deben de hacer Anaya y Zepeda en primera instancia es detener su caída, deben evitar la desbandada de tanto panista inconforme que se va con Margarita, que la verdad sea dicha, son muchos. Y esos… esos sí se van.

Por cierto, es un secreto a voces, el PRD y Movimiento Ciudadano, partidos aliados al PAN en el Frente “Ciudadano”, están inquietos y están viendo la posibilidad de sugerir candidato para la presidencia, identifican que Ricardo Anaya será un total fracaso frente al Peje e incluso frente al candidato priísta.

De confirmarse esta situación pudiéramos ver a un candidato o candidata que releve al chico maravilla que la verdad sea dicha, puede ser muy inteligente, pero no conecta con la gente, y esos, esos nunca ganan, considera el licenciado Victor Mendoza Lambert, quien está en lo correcto. Es mas, el famoso Frente podria derrumbarse antes de las elecciones presidenciales.

Y quien sigue cosechando enfrentamientos ajenos es Andrés Manuel López Obrador. Solo ve pasar los misiles que se tiran panistas y priistas y el Peje como Don Sebas… “Tan campante”. Y, asi, asi se refiere muy de seguido en sus redes sociales, el ingeniero Bernabé Arana Rodriguez, de las gentes cercanas al tabasqueño por estos rumbos del sur de Sonora

Y si no pues solo tenemos que ver las encuestas, el tabasqueño lleva una delantera tan, pera tan amplia que no se ve quien le pueda hacer sombra en el 2018. Ni el ex invencible PRI, ni mucho menos el supuesto poderoso Frente Ciudadano, que por cierto de ciudadano tiene el nombre. Así que más vale irse acostumbrando a escuchar al Peje, quien asegura que “la tercera es la vencida” y que la edad no cuenta, al menos en la política

La que no para es la Fundación Colosio de Cajeme, pues de nuevo este viernes a las 6 pm, el “Café Colosio” tiene invitado especial: El diputado Emeterio Ochoa Bazua, quien disertará sobre el tema “Análisis de Fortaleza y Oportunidades para el Desarrollo Municipal”, en el Motel Costa de Oro, por cierto, el joven legislador presentó varios puntos de acuerdo en la sesión del Congreso antier en Cócorit, reiterando la necesidad de amplir o construir un nuevo panteón en ese poblado.

Por cierto, mucho malestar y coraje de parte de invitados –y coleros– a la sesión del Congreso Local de antier miercoles en Cócorit en ocasión del 400 aniversario de la fundación de esa población que una vez fuera cabecera del municipio de Cajeme, pues ni agua se les ofreció, tampoco café, centrándose las criticas contra el burócrata, vividor y muerto de hambre del director administrativo de ese órgano legislativo, Alberto Nevarez.

Por su parte, excelente el trabajo de la joven Comisaria de Cócorit, Lic. Marielos Armida López, en el apoyo logistico a la organización de la sesión del Congreso Local antier miércoles, aunque el publico se llevó una mala percepción de los organizadores por el lado del Congreso, concretamente las quejas fueron contra el director administativo de ese órgano legislativo, Lic. Alberto Nevarez, ha, también muy al pendiente de la logistica, el Coordinador de Comisarias y Delegaciones de Cajeme, Nicolás Campas Romero

Finalmente, Invitados de lujo tendrá este viernes desde las 7 pm la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui en su complejo del bulevar “Bartolomé Delgado de León”: Terencio Velenzuela Gallegos, quien busca ser candidato independiente al Congreso de la Unión por el Distrito 06 y el Ing. Rodrigo Bours Castelo. Terencio, con amplia trayectoria en organismos de la sociedad civil, sobre todo del deporte, además de exitoso empresario –Plomosa”, quien ya recibió el apoyo del Lic. Alberto Castro Cajigas, ex dirigente del P.T.