Politica Regional

Pues si, sin duda que Ricardo Anaya debe estar consumiendo cantidades industriales de paciflorine para los nervios y aspirinas para el dolor de cabeza que todos los días le provoca Margarita Zavala, y no crean que porque la anda buscando, sino peor todavía, porque le llegan las broncas por su culpa, apenas iniciando semana se publican dos encuestas como para la migraña. A lo mejor se deshace la famosa Alianza.

Una en el Financiero, en donde se muestra que la decisión de Margarita de salirse del PAN y de irse como independiente le está robando en este momento el 6% de las preferencias electorales al Frente Opositor llevando a Anaya como candidato y lo manda a tercer sitio, incluso debajo de la alianza del PRI llevando a Miguel Angel Osorio Chong como candidato, aunque los priistas sonorenses se van por José Antonio Mead.

SIGUE DE PREFERIDA.- La misma encuesta del Financiero coloca a Margarita casi empatada con Andrés Manuel López Obrador en las preferencias individuales y para rematar, aparece una encuesta en El Universal, en donde aseguran que la expanista ocupa el primer lugar en las preferencias entre los aspirantes independientes y que es la que tiene mejor calificación para encabezar la candidatura del Frente Opositor.

YA CIERRENLE.- Lo bueno que ya le cerraron, si, apenas el fin de semana dejamos el número de aspirantes a candidatos independientes para la presidencia en 74 y miren la sorpresa, que el conteo final cerró en un total de 85, ésto es para volver loco a cualquiera, porque la sola búsqueda de 866 mil firmas por cráneo va a ser un quebradero de cabeza, caray, si se hubiera ampliado el plazo seguramente que pasamos de cien suspirantes, que dicho sea de paso, la mayoría solo buscan los reflectores.

VOLVIO LA MEMORIA.- Miren nomás que sorpresa, resulta que el diputado Javier Neblina se acordó luego de más de dos años de haberlo ofrecido, que una de sus promesas de campaña fue colocar alarmas a los residentes de su distrito y ahora anuncia que por fin les va a cumplir, curiosamente cuando se abren las precampañas electorales, es obvio que esto es vil plan con mañana para buscar posicionarse apostándole a la poca memoria de la gente, y aun asi en Cajeme un que otro panista, como Marcelino Pérez Arenas, quiere a ese gandalla para Senador.

Pero bueno, ya veremos, primero si realmente cumple con lo ofrecido y no anda de pichicato, y, segundo, ver de dónde va a sacar este dinero, digo, para no andar especulando de que por ahí dejó un guardadito.

QUE VACIADOS.- Cierto lo que andan diciendo, que en el PAN nacional traen la campaña de “lo bueno que ya se van” en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sin duda que saben el efecto de esta frase, que en su momento trajo vueltos locos a los padrecistas, pues recordarán que esta puntada salió cuando el movimiento de Los Malnacidos, que de esta manera le contestaban a Guillermo Padrés todas sus agresiones.

A lo mejor a nivel nacional pega el chicle, a menos que los priístas den a conocer el origen de esta mentada frase, pero por lo pronto los panistas la andan gozando diciendo eso del equipo de Peña Nieto, que obvio, también deben sentir la carrilla, porque esta gacho eso que te digan por donde quiera: Lo bueno que ya se van. Vivillos los azulados que andan diciendo eso, ah, aqui en Cajeme y en el resto de Sonora, aun les falta mucho para exteriorizar esa frase contra el PRI estatal y la gobernadora Pavlovich.

EXTESORERO EN LA MIRA… Al que traen en la mira es al extesorero de Empalme, Manuel Orduño, porque el Ayuntamiento rielero acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por desvío de 55 millones de pesos de recursos federales. A lo mejor por eso traía en quiebra a la comuna, porque la lana que iba cayendo pues como que la iba guardando en su cochinito.

Y en la vecina Empalme, El alcalde Carlos Enrique Gómez nomás no aguantó y primero le dio aire a este tesorero manilargo y ahora intenta fincarle responsabilidades. Y apenas si hace bien, porque si no lo hace al rato la lumbre le llega hasta las orejas, de entrada la bola ya está con la FAS y ahora es cosa de que realmente le aticen y no anden como con Ramón Guzmán, a puras tentaditas y con invitaciones a ir a declarar, pero de lo otro, nanay.

Ah, por qué el ISAF no reactiva los expedientes reacionados con la administración municipal del entonces alcalde del gandalla del Faly Buelna? Si se le entra, por parte del Presidente Municipal Lupe Bujanda Fraijo no habria ningun problema. Está listo para lo que se ofrezca y no porque no lo pueda ver ni en pintura desde la campaña pasada aunque ambos compitieron por el PRI.

Lupe apoyó bajo cuerda al panista Manuelito Borbón Holguin al entonces Distrito XVIII. Ah, ya hasta pudiera aguadearle al Faly sus pretensiones de ser candidato a diputado federal por el IV Distrito con cabecera en Guaymas-Empalme.

MANTELES LARGOS.- El que que estaria ayer martes de manteles largos fue Pepe Victorín, porque tendrá la visita en el STIRT de la gobernadora Claudia Pavlovich para una reunión con todos los comunicadores de medios electrónicos. Dicen que la convocatoria seria multitudinaria, y para estar presente se descolgarian desde la capital del país el líder nacional, Ricardo Acedo Samaniego y su esposa Silvia Duarte.

Seguramente, decia ayer el ameno de Hilario Olea en su columna, que el tira y tira de temas estaria de primera, porque hay muchos a los que les llega la bola a más de 95 millas.