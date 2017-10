Mal y de malas los Yaquis de Obregón, 45 carreras recibidas en 5 juegos

* De lo sublime a lo ridículo con esta directiva, si no pueden con el equipo renuncien Rene Arturo y Manuel, así lo exigen los miles de aficionados decepcionados con los Yaquis de Obregón y su directiva.

Por Victor Gallardo

Cinco juegos han bastado para que los aficionados de los Yaquis de Obregón, estén pidiendo la renuncia de Rene Arturo y Manuel, ya que no han hecho otra cosa que el ridículo en este inicio de temporada, y es que la afición fiel del equipo no ha olvidado el fracaso de la temporada pasada y este inicio no augura nada bueno para la novena cajemense.

Y es que estimado lector muchos aficionados me han comentado que esta será una temporada para la olvido, igual o peor que la anterior, hoy en día tenemos un equipo mediocre, no digamos con bateo oportuno, es que no tienen bateo no hay poder a la ofensiva y un roster de pitchers que no es malo, si no lo que le sigue, las 45 carreras recibidas en 5 juegos hablan por sí solas.

De qué sirve tener nuevo estadio, de que sirven tantos patrocinios, tantos locales vendidos o rentados, alzas a los boletos y palcos si no fueron capaces de invertir en jugadores de calidad, estamos en Octubre (no en Febrero) y ya empezó el desfile de peloteros, pero que se puede esperar de una directiva que solo le importa el billete y no escucha a sus aficionados, verdad Rene Arturo.

En fin los yaquis van de 5-5, en eso si han demostrado consistencia 5 jugados 5 perdidos, se les olvida a la directiva del Club Yaquis que la primera vuelta es la importante, les va a pesar tanto juego perdido, las cosas pueden ponerse peor porque no se ve capacidad de reacción, solo cinco juegos bastaron para decepcionar y hartar a los aficionados que en redes sociales se están poniendo de acuerdo para llevar mantas y pancartas exigiendo la salida de esta directiva y jugadores mediocres.

Como escribió un aficionado en Facebook “Con jugadores de segunda, manager de tercera, cerveza de cuarta y directiva de quinta, este equipo no merece tener una afición de primera”.