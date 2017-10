¡Para Ricardo Bours el mejor candidato para Cajeme seria Abel Murrieta, pero para la gobernadora sería Kiki Díaz Brown!

Por Victor Gallardo

En días pasados el ex alcalde de Cajeme Ricardo Bours Castelo afirmo en una entrevista que sin duda alguna el mejor candidato para la alcaldía de Cajeme en el 2018 sería el diputado Abel Murrieta.

Ricardo Bours elogio el trabajo que ha hecho el diputado Abel Murrieta, además manifestó por qué que el ex procurador del estado Sonora seria la persona ideal para abanderar al PRI en las siguientes elecciones del 2018, ya que afirmo que Abel Murrieta es el mejor preparado en cuestión de gestión de municipios, en ejercicio público del estado, y sobre todo porque tiene una amplia experiencia en la parte de justicia y seguridad pública, abundo que actualmente en el rubro de seguridad publica el municipio de Cajeme se encuentra muy mal y Abel Murrieta más que nada por eso sería el ideal, por su amplia y vasta experiencia en el tema de seguridad.

El ex alcalde Bours Castelo afirmo que a pesar de que los padres de la tragedia de la guardería ABC hayan pedido al INE negar el registro a cualquier candidatura al actual diputado federal Abel Murrieta porque aun cuenta con averiguación previa ante la PGR por el caso de la guardería, tal petición no sería un impedimento para que el fuera el candidato del PRI para la alcaldía de Cajeme, ya que Abel Murrieta ha sido exonerado de cualquier cargo sobre el Caso ABC, ya que la PGR no lo ha llamado a declarar y recalco que el Lic. Murrieta fue exonerado por la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), la PGR y por cualquier instancia, por tal motivo no habría impedimento alguno para que fuera candidato a la alcaldía de Cajeme.

Pero se lo olvido o no se quiso acordar Ricardo Bours que en Sonora hay un decreto de que por Ley en las candidaturas a puestos de elección popular un 50% tienen que ser mujeres, y este decreto pone en jaque y ha puesto fin a muchos suspirantes por en hueso para el 2018, a parte que la Gobernadora Claudia Pavlovich no le convendría que los Bours vuelvan a tener la sartén por el mango en Cajeme “dándole” la candidatura a Abel Murrieta, por tal motivo cuentan los que saben más de esto como dice mi amigo “Pepe” Alvarado, que la “Gober” tiene en mente a Kiki Díaz Brown para que ella sea la candidata a la alcaldía de Cajeme, así que estimado lector es muy probable en Cajeme y Navojoa las candidaturas a la alcaldía de dichos municipios tengan “Perfume de Mujer”

