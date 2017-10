Marea Brava

* EL GRUPO JUVENIL DE SIMPATIZANTES DEL PAN, no quiere una alianza con Gustavo Almada, esto se lo hicieron saber en la inauguración del juego salado que presentaron los Yaquis de Obregón, el motivo dicen es porque no se puede perder la esencia del partido realizando una alianza con un político incongruente al frente. Gustavo realizo bastantes ataques al PAN y a los partidos, así que no lo quieren en sus filas. Además comentan que se mantendrán ajenos al comité y a Acción Juvenil ya que les parece absurdo el método de selección de los líderes juveniles. Dicen ser su última oportunidad de tener un PAN digno y ciudadano.

* EL BURRO HABLANDO DE OREJAS … Las bancadas del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados se declararon la guerra van por comisión especial para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de sus respectivos líderes nacionales. Esto, luego que el coordinador del tricolor, César Camacho, informara que propondrían la creación de una Comisión Especial para investigar al dirigente nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya, por presunto enriquecimiento ilícito…. Aquí lo importante que la comisión encargada de la investigación, la haga gente de otro país para que meta a prisión a todos en bola, porque no me van a dejar mentir que todos son unos RATAS, tanto del PRI, PAN, MC, PRD, entre otros.

PESE A LAS CRITICAS DE LOS VECINOS DE ENFRENTE, VA BIEN; Reconoce Gobernadora Pavlovich inversión privada en Cajeme …La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con Daniel Baima, Presidente de Constellation Brands en México y Edgar Guillaumin Vice Presidente de Relaciones Corporativas de esa empresa, la cual anunció en días pasados planes de expansión e inversión de 160 millones de dólares en Ciudad Obregón …

La Gobernadora Pavlovich dio la bienvenida a esos proyectos y refrendó el interés y compromiso de su administración de establecer condiciones propicias para atraer más inversiones y generar más empleos. Presente el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada……………..

Los Yaquis de Ciudad Obregón se quedaron cortos en su intento de ganar el juego de inauguración el jueves pasado, pero eso si, se llevaron los bolsillos llenos de dinero por la presentación- fraude de juego que presentaron ante la afición cajemenses, quienes le reprobaron su pésima actuación, así como también les reprocharon la reventa de boletos a altos costos a través de Internet y por fuera del famoso Estadio que se construyó con los impuestos de los sonorenses; A Rene Arturo le vale un comino la opinión de la gente, mientras él esté al frente podrá hacer y deshacer con la administración del estadio… El Consejo de Administración y PROFECO, le avalan los altos incrementos de los artículos que ahí se ofrecen a la afición cajemense… TODO ES CORRUPCION… NADIE QUIERE PONER ORDEN CONTRA ESTOS ABUSIVOS………..

