Politica Regional

“Viciosamente mentiroso Ricardo Anaya”, afirma David Figueroa Ortega…: David por lo general es prudente y no es de los políticos que se van de boca fácilmente, a menos que lo que tenga que decir sea muy categórico… Aunque en Cajeme pareceria que aun no hay efectos graves, esto pudiera empezarse a descomponer en caso de que Rafael Delgadillo no deje las riendas del mismo, pues casi, casi abiertamente, reconoce que buscará la candidatura a la alcaldia local… Delgadillo y Andrés Salas casi coinciden el viernes en la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui… En el PRI Cajeme se reiteró el viernes la unidad interna en la conferencia semanal del “Cafe Colosio” de la Fundación Colosio, con el tema Plataforma Electoral 2018-2021 a cargo del presidente estatal de la misma Fundación, Lic. Bulmaro Pacheco Moreno, y también un representante del Secretario Electoral del CDE, todo ello coordinado de manera brillante por el Lic. Raul Ayala González, presidente de la Fundación Colosio filial Cajeme… También presente en esa conferencia, el ex alcalde de El Quiriego, Nicolás Campas Romero, quien al dia siguiente –sábado– acompañó a Bulmaro en una conferencia ahi en Quiriego!

Asi es, y a pesar de que les pidió a sus seguidores y simpatizantes que no abandonaran el partido, dice David Figueroa Ortega que con su salida se lleva al PAN, porque son muchos los que seguramente la seguirán o le darán su apoyo desde el mismo partido. Y todo por culpa de la soberbia y agandalle del presidente nacional Ricardo Anaya, mejor conocido como “El Señor de las Traiciones”

SANGRE TRAICIONERA.- El columnista Raymundo Riva Palacio se le tiró durísimo a Ricardo Anaya a propósito de mentiras y traiciones, al decir que: “suma enemigos todo el tiempo. No es de extrañar. En su sangre corre la traición. Fue desleal con quien le abrió la puerta al servicio público, el exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Hizo lo mismo con quien le abrió la puerta a la política nacional, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Engañó a Gustavo Madero, quien le heredó la dirigencia del partido. Rompió un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien había acordado una alianza de facto para la contienda por la gubernatura en el Estado de México. Sin límite alguno, el engreído dirigente de la derecha siempre se salió con la suya, hasta que con todos los flancos abiertos sus enemigos se juntaron para aniquilarlo”. No cabe duda que es muy larga la lista de enemigos que ya tiene en este momento.

EN PROCESO DE RENUNCIA.- Por el momento David Figueroa no hizo oficial su salida del PAN, pero dijo que está en “proceso de renuncia!”, lo que significa que es cuestión de tiempo para que también abandone a este partido en donde ha militado por 38 años. Consideró que la decisión de Margarita Zavala se debió al trato indigno que recibió como militante y como aspirante.

También la forma en que Ricardo Anaya tiene secuestrado al PAN y seguramente que ponto hará lo mismo con el Frente Opositor.

El abuso cometido al aprovecharse de las estructuras partidistas y prerrogativas que tiene el PAN para promocionarse, como fue con el uso de más de un millón de spots que era para el partido y sus candidatos, pero fueron usados por Anaya.

UN HUECO SIGNIFICATIVO.- De acuerdo a los analistas nacionales, la renuncia de Margarita Zavala le restará más votos al PAN que los que le pueden aportar en alianza el PRD y Movimiento Ciudadano. Porque calculan que puede llevarse entre un 8 y 10 por ciento de ese voto panista, además del simpatizante externo. En Sonora, dado el problema de imagen que tiene este partido pudiera ser mucho más.

Esto sin contar la posible estampida que se puede gestar para finales de este año y que ya comienza a verse con las decisiones de liderazgos significativos como Gustavo de Unanue o María del Rosario Quintero, de Navojoa. Y caray, esto apenas empieza y ya se está complicando.

PARTIDO CON AUTONOMÍA.- A propósito, en un desayuno del Grupo Contrapunto con María Dolores del Río, ésta confirmó que en el caso de Sonora se le dio autonomía para fijar postura con respecto al Frente Opositor y determinar si se suma a la coalición y luego a la alianza electoral, o por el contrario, se van solos en esta elección. Sin duda que ir en bloque es tentador, pero seguramente la están pensando, porque en Sonora ir de la mano con el panismo en este momento es de alto riesgo.

Pues asi andas las cosas en el PAN nacional y estatal, aunque aqui en Cajeme pareceria que aun no hay efectos graves, bueno, pero esto pudiera empezarse a descomponer en caso de que el presidente del partido, el señor Delgadillo, no deje las riendas del mismo, pues casi, casi abiertamente, reconoce que buscará la candidatura a la alcaldia local.

Ah, la noche del viernes, Delgadillo nos saludó en el convivio del onomástico del amigo Eduardo Flores López en el complejo de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, y casi por por mera casualidad en cuanto se retiró arribó el también invitado Andrés Salas Sánchez.

Ese mismo viernes, pero horas antes, en el PRI Cajeme se reiteró la unidad interna, por no decir camaraderia, ello en la conferencia semanal del “Cafe Colosio” de la Fundación Colosio, con el tema Plataforma Electoral 2018-2021” a cargo del presidente estatal de la misma Fundación, Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, y también un representante del Secretario Electoral del CDE del PRI, Juan Christian Leyva, de nombre Licenciado Juan Ezequiel Leyva, todo ello coordinado de manera brillante por el Licenciado Raul Ayala González, presidente de la Fundación Colosio filial Cajeme.

Pero no solo se tocaron temas electorales, sino que en el segmento de preguntas y respuesta, se tocaron diversos temas, como el de los municipios y el de la seguridad pubica, teniendo a bien Bulmaro Pacheco, ceder le uso de las respuestas a invitados como el Lic. Abraham Montijo Cervantes, ex director del Centro de Estudios Municipales del Estado de Sonora (CEDEMUN) y al diputado federal y ex Procurador de Justicia, Abel Murrieta.

También ahi presente el ex alcalde de El Quiriego, Nicolás Campas Romero, quien al dia siguiente acompañó a Bulmaro en una conferencia ahi en Quiriego, como también presentes ese viernes en la interesante conferencia, el presidente del partido, Lic. Andrés Rico Pérez, la Secretaria General, Lourdes Portela Peñuñuri, el Lic. Gabriel Baldenebro.

Tambien el diputado federal suplente Manuelito Montaño, la regidora Ramoncita Flores, Trini Sánchez Leyva, teniendo que disculparse de retirarse de la conferencia Rico Pérez, pues a las 7 PM de ese viernes tenia que estar en el Santuario Guadalupano ya que habia misa en ocasión de cumplirse dos meses del deceso de su señora madre en el fatal accidente de infausta memoria.