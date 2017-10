Urgente piden la intervención de Profeco en estadio Yaquis de Obregón, cobros excesivos, servicios muy caros, costos muy elevados!

Ellos pones los precios que quieren, venden a como les da la gana, ¿Que pasa en el cub Yaquis?, se desborda la ambición del dinero, ¡Rene Arturo Inhumano!

Convierte Club Yaquis de Obregón en Agencia Fiscal particular Rene Arturo, “El jefe”

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme la gran aficion de los Yaquis que antes miraban con alegría las aperturas de las temporadas beisboleras ahora miran con gran tristeza, confusión y lo peor sin poder hacer nada ante la gran gran ambición de los jefes de querer sacar mucho dinero a costillas de los asistentes.

Han elevado los precios en todo, los cobros son excesivos, los aumentos en todo lo que ahí se vende se fue casi al doble, o sea ¿Quien regula los precios adentro del estadio club Yaquis de Cajeme?, URGE A LA PROFECO Y A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES VIGILAR EL ESTADIO, ya los cajemenses están hartos de que todo ahí esta muy encarecido, son unos abusivos, quieren que la pobre gente les pague sus inversiones de la pobre gente quieren sacar todo.

Se debe de regular ahí en el estadio de los Yaquis las ventas y servicios, la Profeco y a quien le corresponda deben de actuar rapidamente, PGR, FGJE, algo anda muy mal en el

estadio de los Yaquis, la gente de Cajeme esta muy indignada por lo caro que esta todo, camisetas muy caras, boletos muy caros, palcos muy caros, cerveza la venden al doble y así todo esta por demás incomprable.

Ojala la Profeco intervenga y regule los precios inalcanzables, son unos abusivos, Rene Arturo quiere sacar mucho dinero a como de lugar de la pobre gente, ¿Que le pasara a este riquito?, no se conforma con ser del clan por suerte de los Bours y todavía quería ser diputado este pobre politiquillo que cuando fue regidor lo cilindriaron quería mas y como era del clan de los Bours por suerte como les digo porque esta casado con una Bours por eso ya se cree la divina garza con todo el

poder del mundo para hacer y deshacer en Cajeme.

Pero ojala y esas decisiones de encarecer todo en el estadio no les afecte en la temporada que no se pronostica muy buena para Rene Arturo porque no hay mucho dinero en Cajeme y vendiendo todo muy caro menos.

Pues así las cosas amigos lectores son unos abusivos en el Club Yaquis de Cajeme le suben los precios a todo en el estadio, todo venden muy caro, ponen precios a su libre albeldrio y no hay ninguna autoridad que regule esto, y así le siguen pegando en el bolsillo a los pobres cajemenses.

Y lo digo así porque al presidente del Club Yaquis le vale gorro todo, el es rico esta casado con una Bours que le pueda importar el bolsillo de los cajemenses a este riquito por suerte del destino, pero en su salud lo hallara, se les presagia una pésima y mala temporada en todo jugando y económicamente, y si no al tiempo amigos lectores