Marea Brava

Eduardo Flores

NO HAY MARCHA ATRÁS. Se presentó una demanda ante el IEE de Sonora contra Gustavo Almada Borquez, por utilizar como plataforma política la Fundación ME GUSTA CAJEME, desde donde ha dicho “voy por la alcaldía” y pone en riesgo su registro en la próxima contienda electoral del 2018, cosa que el Instituto Estatal Electoral no pasó desapercibido por violar la ley el aspirante de Movimiento Ciudadano (MC).

No cabe duda que la desesperación lo lleva a uno a cometer errores garrafales y este es uno de los primeros desesperados que ya cometió el error de hacer campañas fuera de las reglas que establece el IEE y lo cual se da por un hecho, que con esto jamás logrará una ALIANZA CON EL PARTIDO ACCION NACIONAL porque quedó fuera de la jugada por exasperado por lograr la candidatura a la Alcaldía de Cajeme.

Ahorita el Instituto Estatal Electoral IEE analiza todas las pruebas en su contra para eliminarlo de un posible registro como aspirante a un puesto de elección popular al Dirigente de Movimiento Ciudadano. Esto no lo puede negar Gustavo Almada, ya que existen videos de sus pronunciamientos que quiere ser Alcalde, lo cual prohíbe el IEE realizar campañas anticipadas contra todos los aspirantes de los diferentes partidos que participaran en este próximo proceso electoral del 2018………………..

DICEN QUE RENUNCIO, pero corren al Tesorero Municipal de Cajeme, Rogelio Bours Luders. La indisciplina con que se caracterizó desde su llegada a la administración, ocasionó que se tomaran medidas en su contra.

Se ventilan dos nombres de mujeres que también abandonan el barco, porque jamás supieron que donde manda capitán no gobierna marinero. Hay cuando menos cinco mujeres en tesorería que le han hecho la vida imposible a la administración y ya se toman medidas para mejorar una mejor armonía laboral al interior de esta dependencia, en la cual, unos a otros SE VEN CON ODIO por la forma prepotente con que se conducen estas mujeres aliadas de Bours Luders…

LLEGO LA LIMPIA A PALACIO MUNICIPAL, y el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez se impuso como primera autoridad contra este grupo de sublevados que acarreaban agua a su molino para beneficiar a sus íntimos amigos que consideran como sus patrones, rechazando toda autoridad del presidente municipal Félix Chávez, lo que ocasionó tomar medidas urgentes contra ellos por ser empleados desleales…………….

SILVIA GODOY LIDER DEL SINDICATO DE OOMAPAS, trae un desastre con varias denuncias interpuestas por trabajadores suspendidos por no convenir con sus intereses personales ante la Junta de Conciliacion y Arbitraje, lugar donde impera la corrupción por culpa de Horacio Valenzuela, quien se comprometió a terminar con este problema, pero nomas vio lo que le toca por caso y se olvidó de su compromiso ante los sonorenses.

¿A quién quieres engañar Horacio con tus palabras huecas? … La Junta de Conciliación es un nido de leperos que se apadrinan con el liderazgo estatal de la CTM. La corrupción está a la vista de todos, Hay casos con bastantes años de antigüedad y no hay respuesta favorable para los trabajadores, porque ahí solamente se violentan los derechos de los trabajadores por culpa de la CTM-Cajeme y CTM-Estatal.

Ha Javier Villarreal no le da vergüenza de estos actos deshonestos que se dan en esta dependencia dedicada a la corrupción. DEVERIAN DEMANDAR AL TITULAR ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION por su falta de ética y falta de responsabilidad como servidor público del estado. Este grupo de empleados que opera en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cajeme, deberían ir todos a prisión por los actos de corrupción que cometen contra los trabajadores que buscan una solución a sus demandas laborales… OJO, YA NO TARDAN EN IR POR ELLOS…………….

