Beltrones, jefe de Zambrano

Hermosillo, Sonora (DP).- En las elecciones del 2015 en Sonora, los perredistas integrantes de Nueva Izquierda (NI) que se oponían a una alianza con el PAN en Sonora lo hicieron por órdenes de Manlio Fabio Beltrones.

El ex senador perredista Carlos Sotelo García, quien estuvo en la entidad para anunciar que militantes perredistas apoyarán la candidatura presidencial de López Obrador, reveló “lo que en verdad sucedió aquí, es que esa mayoría -que encabeza NI- vino a ayudarle a Manlio (Fabio Beltrones Rivera), nosotros suscribimos la oposición al PAN aquí en Sonora, pero como parte de una oposición política genuina contra el PAN, pero también contra el PRI”.

Y es que en las elecciones del 2015 cuando la dirigencia estatal perredista la encabezaba José Guadalupe Curiel, se resolvió dentro de los órganos de autoridad de ese partido, ir en una alianza con el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña.

El argumento que esgrimieron algunos integrantes de Nueva Izquierda, “como el entonces legislador local Carlos Navarro López, era que no podían ir aliados con el partido del corrupto gobernador Guillermo Padrés Elías”.

“Sonora es un ejemplo de muchos que se pueden traer a la memoria y a la declaración que es el privilegiar, el interés material, económico y político de un sector poderoso en el PRD, desde el punto de vista que tiene el control de los órganos, para su beneficio”, insistió Sotelo García

“Los Chuchos” (como se les conoce a los integrantes de NI) han sido parte de una operación del régimen con el PRI o con el PAN cuando el presidente era Felipe Calderón, fueron las primeras alianzas PAN-PRD en el 2010 siendo gobierno Acción Nacional.

“Jesús Zambrano y Jesús Ortega, han hecho alianzas con el poder neoliberal, sea el PRI o sea el PAN, como fue en el en las elecciones Estado de México de este año, no fue una alianza legal, pero fue una alianza de facto del PRD con el PRI”, estableció.Tomado de Dossierpolitico.